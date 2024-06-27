談判專家︱劉德華彭秀慧失常夫婦演技驚人　竟改編80年代真人真事

香港犯罪劇情電影《談判專家》由劉德華監製、邱禮濤執導，劉青雲、吳鎮宇兩大影帝聯手主演，劇情改編自荷里活電影《冇數講》（The Negotiator）。《談判專家》上映自今兩星期已打破1500萬本地票房，極受觀眾歡迎！電影中，監製劉德華驚喜粉墨登場，與導演彭秀慧飾演一對患有精神病的夫婦，在電影開篇時持刀挾持人質，令青雲與鎮宇飾演的談判專家介入。

《談判專家》由影帝劉青雲主演。（《談判專家》電影劇照）

《談判專家》亦由金馬影帝吳鎮宇主演。（《談判專家》電影劇照）

劉德華與彭秀慧合演夫妻令觀眾驚喜之餘，原來更改編自80年代轟動一時的「郭亞女事件」！劉德華於戲中化上唇顎裂（俗稱兔唇）的妝容，飾演一位持刀躁漢，彭秀慧則以飾演一位失措婦人，不論造型與演繹均令觀眾極為深刻！發生於1986年的「郭亞女事件」為轟動全港的真人真事，當年6歲女童郭亞女懷疑被患有精神病的母親幽禁並導致虐兒，令社會福利署介入處理。

《談判專家》監製劉德華於戲中驚喜演出，與彭秀慧飾演一對患有精神病的夫婦，持刀挾持人質。（《談判專家》電影劇照）

事發於1986年，傳媒揭發6歲女童郭亞女懷疑被患有精神病的母親黃婉韶幽禁於葵涌公屋住所中，並導致情況演變成虐兒。當時社會福利署已先後派遣社工五次嘗試入屋了解情況，但遭到拒絕。在傳媒廣泛報道下，該單位被記者包圍，社會福利處擔心外界壓力令郭母感到不安，女童情況或進一步惡化，於是時任署長陳方安生決定緩引《保護婦孺條例》，在社會福利署、皇家香港警務處、消防處、政務處及房屋署五署聯合行動下，破門入屋拯救郭亞女。

《談判專家》開篇的挾持人質劇情，橋段啟發自八十年代轟動一時的「郭亞女事件」！（《談判專家》電影劇照）

聯合破門行動後，郭亞女被送往竹園兒童院，其患有精神病郭母則被強行送入葵涌醫院接受治療，社署亦以懷疑涉及虐兒為由，禁止母女見面，及後批准每星期見面兩次。「郭亞女事件」發生後，引起社會廣泛爭議討論，有輿論批評社署濫權，質疑破門入屋的必要性，而政府亦就事件進行檢討，公布《郭亞女事件報告書》。