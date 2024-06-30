玩轉腦朋友2｜全球票房已破上集紀錄　香港優先場半日即奪冠

全球勁爆超好口碑的《玩轉腦朋友》（Inside Out），9年前一口氣做到全球8.58億美元（約66.9億港元）的紀錄，相當厲害。而《玩轉腦朋友２》乘住大家的集體回憶，加上全新角色陣容，票房勢如破竹，全球部分地區公映後，短短16日已打破上一集票房總收入數字。香港今日周六優先場亦大爆票房，成為全日票房冠軍。

（《玩轉腦朋友２》Inside Out 2劇照）

籌備9年的《玩轉腦朋友2》，至今全球已累收8.63億美元（約67.3億港元），打破上一集的全球票房總收入，預計《玩轉腦朋友2》可望全球票房衝破10億美元（約78億港元）。影片不止已創下了多項美國開畫及周末票房紀錄，上映16天美國已累收4.118億美元（約32.12億港元），打破2013年《冰雪奇緣》的4.01億美元（約31.28億港元）美國累積票房，已成為美國本最高累積票房動畫第9位。

四位新角色，完全嚟搞事。（《玩轉腦朋友２》Inside Out 2劇照）

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香港觀眾亦急不及待再會超愛的阿樂、阿愁、阿驚、阿燥和阿憎和另外4位新「腦朋友」， 《玩轉腦朋友2》於昨日（29/6）上映優先場，截至下午3時，香港票房已衝破300萬，入場人次逾4萬人，輕易成為全日票房冠軍。回帶9年前，《玩轉腦朋友》最後票房收報6,600萬港元，似乎要打破紀錄真係腦輕鬆。