《帝國驕雄2》劇照正式曝光　列尼史葛還原羅馬鬥獸場血腥肉搏戰

由列尼史葛（Ridley Scott）執導的史詩電影《帝國驕雄》（Gladiator）被譽為有史以來最佳電影之一，更於奧斯卡奪得「最佳電影」、「最佳視覺效果」、男主角羅素高爾（Russell Crowe）奪得「最佳男主角」等五項大獎。早前，列尼史葛落實開拍續集，昨晚更發布了最新劇照，令大批影迷引頸以待！

《帝國驕雄2》由近期爆紅的Paul Mescal主演。（IG@vanityfair）

《帝國驕雄2》由近期爆紅的Paul Mescal、星戰《曼達洛人》系列Pedro Pascal、丹素華盛頓（Denzel Washington）《怪奇物語》Joseph Quinn及Barry Keoghan等主演，陣容不容忽視。列尼史葛在訪問中表示，看到Paul Mescal在人氣英劇《Normal People》中的演出後親自問對方是否願意參演《帝國驕雄2》。

列尼史葛還原羅馬鬥獸場血腥肉搏戰。（IG@vanityfair）

列尼史葛在《帝國驕雄2》更重現羅馬時期的種種面貌，還有影迷期待的鬥獸場血腥打鬥場面。Paul Mescal將飾演首集由華堅馮力士（Joaquin Phoenix）飾演的Commodus的外甥 Lucius，戲中會與Pedro Pascal飾演的羅馬將軍Marcus Acacius有大量激烈肉搏戲。Pedro Pascal在訪問中透露Paul Mescal非常強壯，跟對方拍攝打鬥戲非常辛苦，更笑言寧願被擲出建築物，也不想再跟對方交手。

Paul Mescal在續集取代金像影帝羅素高爾（Russell Crowe）擔任主角。（IG@vanityfair）

另外，丹素華盛頓則飾演一名武器商人Macrinus，Connie Nielsen就回歸飾演Lucius的母親 Lucilla。新任羅馬皇帝Emperor Geta就由Joseph Quinn飾演，而Fred Hechinger飾演羅馬皇帝Caracalla，根據歷史記載，Emperor Geta和Caracalla當時共治羅馬，前者後來為了權力而殺害Caracalla。電影預計於2024年11月22日上映。