開心鬼放暑假｜告別九展最後放映　袁潔瑩凍齡亮相︰多時間做運動

經典喜劇《開心鬼》系列第二集《開心鬼放暑假》，於1985年上映大受歡迎，不但捧紅開心少女組，更成為當年票房頭十位。電影即將邁向四十周年，電影的監製及主演黃百鳴先生特意於九展星影匯戲院交還及拆卸前的最後一晚舉行了《開心放暑假》限定一場的特別放映，廣邀戲中當年的演員以及一眾好友前來在大銀幕在欣賞這套經典作品，亦作為對戲院的告別。而已經甚少公開露面的袁潔瑩，繼上次電影40周年活動後，再次亮相，無論樣貌同身形都依然凍齡。

一眾袁潔瑩粉絲都有出席放映會。（大會提供）

6月29日晚假坐九龍星影匯進行限定一場放映《開心鬼放暑假》，這次活動得到一眾參與演員踴躍出席，包括有監製、編劇和主演黃百鳴先生 、編劇及導演高志森先生，以及當年的「開心少女組」其中兩位成員袁潔瑩和傅明憲，以及其他演員包括有黃錦燊和陳曼娜等出席，而第一集有份演出的李麗珍也盛裝出席支持！戲院門口更擺放了多張當年在戲院展示的劇照，以及當年的報紙全版廣告和有著名海報大師阮大勇老師親自因為這次特別放映而重新繪畫《開心鬼放暑假》的海報！

昔日的開心少女組，袁潔瑩和傅明憲都有出現，在第二集冇演出但都係組員之一的李麗珍都有現身支持。（大會提供）

黃百鳴自言整個系列，最喜歡就係第二集《開心鬼放暑假》。（大會提供）

因着這次特別放映，高志森導演特意邀請當年繪畫海報的阮大勇老師重新繪畫新一張海報，在這次新海報更加入了黃百鳴先生的頭像，為整個海報更添歡樂，讓這次放映顯得更具意義！阮老師更拍片祝賀這次放映：「很高興能為黃百鳴先生在四十年後再一次繪畫《開心鬼放暑假》電影海報，這次海報構思是黃老闆和角色人物一起高興地走在紅地氈上，碎紙繽紛地落下，有一種很歡樂的氣氛！希望四十年後大家再看到這個海報也會感受到喜樂！」

「開心少女組」其中兩位成員袁潔瑩和傅明憲，以及其他演員包括有黃錦燊和陳曼娜等出席。（大會提供）

對於九展即將拆卸，黃百鳴表示大感不捨，因為這是他最喜歡的戲院，更特別在戲院結業的最後一晚舉行《開心鬼放暑假》限定放映場，與一眾當年戲中演員、導演和自己的好友再次回顧當年的經典作品，更表示《開心鬼放暑假》是他整個系列最喜歡的一集：「今晚好開心，很多人曾問我《開心鬼》系列最喜歡那一集，問心其實我最喜歡今晚要看的第二集。今晚亦有一個特殊意義，就是九龍灣星影匯即將要歸還同埋要拆卸，這是戲院的最後一晚，所以今晚有懷念的感覺，再看一套開心的電影，都應該是一個很好的告別。」在星影匯的最後一晚，能夠見到這麼多的演員好友，黃百鳴亦表示非常高興：「見回當年《開心鬼》的演員，感覺就好像昨日一樣，大家現在都是老朋友了，再重看這部電影應該可以給大家帶來美好回憶。」

袁潔瑩表示最近生活很平靜：「以前生活太忙，現在就多了時間見朋友和做運動，做回以前較少做過的事。」（大會提供）

電影其中兩位女主角、「開心少女組」成員袁潔瑩和傅明憲亦特意出席，袁潔瑩更獲得一眾粉絲舉牌支持，好不熱鬧。《開心鬼放暑假》是二人的入行處女作，對於今晚再從看這部作品，袁潔瑩很開心：「因為呢這部戲令到很多觀眾認識我，當年我還是學生正在讀書，因為黃先生在街上發掘我才成為演員，差不多四十年了，我和黃生的友情依然沒變呢！」被問到最近生活如何，袁潔瑩表示最近生活很平靜：「以前生活太忙，現在就多了時間見朋友和做運動，做回以前較少做過的事。」被問到會否有戲癮復出拍戲？袁潔瑩笑說很難變回「開心少女組」：「有戲癮都很難拍得返『開心少女組』，等今晚看完電影再算。」

高志森導演特意邀請當年繪畫海報的阮大勇老師，重新繪畫新一張海報。(大會提供)

李麗珍︰「雖然當年《開心過放暑假》我沒有拍，但我那時候我也有去片場探班。當年有很多開心回憶，在這間公司拍的電影都好開心。」（大會提供）

對於今晚再看回自己入行作品，傅明憲笑言感到唏噓：「眨眼又過了這麼多年，我之前都有翻看過，每一次看的滋味都不一樣呢。而且每次與大家見面的感覺都好開心，覺得永遠都是這些認識多年已久的朋友的感覺是最真。」

李麗珍這一集雖然沒有演出，但今晚也特意來觀賞並表示是第一次看《開心鬼放暑假》：「雖然當年《開心過放暑假》我沒有拍，因為當年我同時正拍另一部電影，但我那時候我也有去片場探班。當年有很多開心回憶，在這間公司拍的電影都好開心。」