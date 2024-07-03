玩轉腦朋友2｜戲院打卡椅套被偷走　網民變阿燥怒斥冇品︰自私L

彼思動畫《玩轉腦朋友2》（Inside Out 2）將於7月11日上畫，上星期一連幾日舉行優先場，等大家可以第一時間欣賞電影。優先場朋友除會獲贈海報等紀念品，部份院線更作特別佈置，全院都笠上「腦朋友」椅套，等大家睇戲前後都可以打卡。不過有戲院就在社交平台表示被觀眾偷走了椅套，令現場零零丁丁少咁個，並呼籲當事人將椅套歸還。

今集五位腦友記將遇到新挑戰。（《玩轉腦朋友２》Inside Out 2劇照）

四位新角色，完全係嚟搞事。（《玩轉腦朋友２》Inside Out 2劇照）

英皇院線部分戲院有《玩轉腦朋友2》椅套作佈置，供大家打卡用。（網上圖片）

事發於英皇院線，時代廣場戲院，網頁小編昨日出貼文，一來就阿愁上身︰「嗚嗚😭都話咗小編阿愁上身㗎啦... 啱啱發現有位「腦友」唔見咗… 焦慮嘅小編阿焦已經睇緊CCTV🚨所以請喺我變身做阿燥之前😡將椅套歸還啦🙏🏻」

全院一張椅孤伶伶一個冇椅套，冇晒朋友。（網頁截圖）

從字裡行間睇到，小編其實都阿燥冒頭中，但都極力隱藏，仲阿樂上身呼籲︰「大家要愛惜展品，鍾意就影多幾張靚相留念📸 記得tag返我哋呀😉」最後再P.S.多一句︰「 再手多多的話～下次就爭取唔到咁靚嘅打卡位比（畀）大家影相㗎啦」

有網民留言指︰「佢偷咗阿燥，而家真係唔方唔燥」（《玩轉腦朋友２》Inside Out 2劇照）

貼文一出，不少網民就留言直斥行為要不得︰「啲人貪心，報警拉佢！」、「上carousell睇下有無人賣，應該會捉到」、「佢偷咗阿燥，而家真係唔方唔燥」、「自私L」。不過據院線通知，貼文出街後翌日，已有人自動將椅套歸還，未知係當事人物歸原主還是代人處理，總之集齊番一眾腦朋友就開心喇！

小編報完喜，又要報「愁」︰「不過...英皇戲院 ( 將軍澳康城 ) 好似有最新消息...噚日發現有人帶走咗阿樂。」希望大家自律啦。（網上圖片）

不過昨日（2/7）傍晚時份，戲院小編分享阿燥順利歸隊之際，又到英皇戲院康城分院「走失」阿樂，似乎不少人都對呢批椅套虎視眈眈。不過希望大家有公德心，打張卡靚下就算，唔好拎走，搞到下一手入場「百中冇一」就唔好啦！