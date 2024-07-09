中華英雄｜「鬼僕」林迪安闖過荷里活　曾入獄10星期原因令人震驚

1999年上映電影《中華英雄》改編自馬榮成同名漫畫，由鄭伊健、謝霆鋒、楊恭如、黃秋生、吳鎮宇及葉佩雯等主演，各大角色有其出彩之處，然而「鬼僕」一角全程戴著面具相當神秘，這個角色由陳小春配音，而上陣拍攝的是著名動作指導林迪安，身手俐落相當有型。

林迪安（紅圈者）初入行時曾到日本拍劇，但因態度不佳而被劇組「叮走」。（網上圖片）

現年62歲的林迪安自幼隨蔡李佛武師練武，17歲經朋友介紹加入影視圈，曾擔任道具及替身等工作，其好身手一度獲得賞識，被安排赴日本參演警匪劇集《獵人者》，惟林迪安因態度傲慢而失去續約機會，他表示此事是他一生中的重大遺憾及教訓。

《無間道》「迪路」一角相當經典。（電影截圖）

仲有《古惑仔》第一集飾演「傻強」。（電影截圖）

從日本回港後，林迪安先後於電視界及電影界發展，90年代開始跟隨程小東工作，幕前幕後都算吃得開，除了《中華英雄》「鬼僕」一角，亦參演過《百變星君》、《整蠱專家》、《古惑仔之人在江湖》及《無間道》等電影。踏入2000年代林迪安更一度前往荷里活發展，曾為《22世紀殺人網絡》（Matrix）及《蜘蛛俠2》等電影擔任武術指導。

林迪安為《蜘蛛俠2》擔任武術指導，囡囡更獲導演安排客串一角。（影片截圖）

幕前演出多姿多彩，鏡頭後的林迪安亦有過一段相當「精彩」的經歷，1997年他到機場為妻子送機，因捨不得妻兒離開、多一點見面相聚的時間，竟虛報飛機上有炸彈令航班延誤，驚動警察到場調查，最後林被控浪費警力判入獄十星期。