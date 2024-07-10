《父子情》(4K 數碼修復版) 兩位主角朱虹及鄭裕德40年後首度同框

每齣銀都作品都是香港光影歷史的一部分，由康樂及文化事務署（康文署）香港電影資料館（資料館）主辦的「影以載道——銀都作品回顧」日前於香港文化中心大劇院舉行盛大的開幕典禮，並邀請了是次開幕電影《父子情》(1981) 中飾演母親的朱虹，以及飾演兒子的 Peter 鄭裕德 (即鄭裕柯) 親臨大劇院和大家見面。兩位主角均是久未露面，朱虹姐在拍畢《父子情》後便沒有再接拍任何電影，而 Peter 更在完成《父子情》後遠赴外國讀書，再也沒有繼續參與電影工作，所以他倆的出現絕對是非常難能可貴。今次《父子情》(4K 數碼修復版) 的放映也吸引了阮兆輝、馮素波、冼杞然及張同祖等演藝圈中人到場支持。資料館不單精心挑選了 16 齣反映中華文化的銀都作品，更參考戲中的戲院場景，在放映當晚的大劇院外佈置了一處舊式戲院大堂的「不日放映」櫥窗，展示了當年《父子情》上映時的電影本事、電檢證及珍貴劇照。資料館亦特意搜羅了一座懷舊戲院磅重機，讓大家重溫80年代香港戲院的珍貴回憶，觀眾入場前紛紛在這些打咭位拍照留念，資料館的一番心思贏得觀眾的喜愛。

康樂及文化事務署署長劉明光先生在開幕典禮致辭中表示：「今次活動是首屆《中華文化節》亮點節目之一，銀都所製作的影片主要反映一般華人的現實處境和人情冷暖，刻劃不同年代的民生百態和社會風貌，當中亦可窺探傳統中華文化如何隨時代演變。」劉署長同時公布好消息：「《父子情》(1981)、《敗家仔》(1952)、《彩蝶雙飛》(1959) 、《家家戶戶》(1954)、《故園春夢》(1964)、《金鷹》(1964) 、《碧水寒山奪命金》(1980)、《書劍恩仇錄》(1987) 、《人在紐約》(1990) 和《籠民》(1992) 等電影門票已全部售罄，餘下場次也只剩餘少量門票。」劉署長隨後致送由著名書法家馮兆華先生 (華戈) 以今次節目為靈感而創作的墨寶給銀都機構有限公司總經理丁凱先生，衷心答謝銀都機構對節目的大力支持，免費授權資料館播放電影，同時慷慨捐贈整個片庫給資料館，為保存香港電影文化作出重大貢獻。

開幕典禮邀得《父子情》中兩位演員朱虹姐和鄭裕德出席，兩位星級嘉賓與劉署長及丁凱先生一起在台上合照留念。隨後司儀邀請兩位演員分享當年拍攝《父子情》的感受，朱虹姐笑說：「我請咗 Peter 做我代言人，我連代言費都俾咗，所以佢要講埋我嗰份。」Peter 緊接說：「媽咪叫到冇辦法啦，我感受都好深，因為呢套電影對我嚟講可以話係一個遺憾，點解咁講呢？因為係拍完電影之後，我就要離開香港去外國留學，始終冇機會係大銀幕睇呢套電影，而家過咗成四十年，終於今晚適逢有咁嘅機會可以睇到，仲係 4K 修復版，所以覺得好特別，而且仲可以同廣大嘅朋友一齊共聚一堂，我感受好有意義。」司儀續問拍攝點滴，Peter 說：「好似呢排天氣咁，嗰陣時都經過咁嘅天氣，都係好熱好辛苦，呢個係其中一種經歷，拍完電影之後覺得好滿足，覺得完成咗一件事，對我人生嚟講都係一個好特別嘅過程，呢件事我會 Keep In Memory。」朱虹姐憶述：「最難忘的事是導演方育平沒有太多劇本，很多時也是即場才想出來，但又沒有對白，只是叫我們自己講，方育平便接著拍，而我們的習慣是熟讀了劇本才拍攝。」

「影以載道——銀都作品回顧」每場放映的正價門票為$45，已於城市售票網 (www.urbtix.hk) 公開發售。