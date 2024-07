海關戰線‧．專訪｜Amanda S.自認戀愛腦　坦言：結婚生仔唔重要啦

電影《海關戰線》有一位十多年沒有在大銀幕出現的人物—Amanda S.,戲中飾演反派軍火商人,久違多年加上角色破格,成功引起觀眾注意。由模特兒、演員到甜品師傅,Amanda S.又再重返舊崗位,問她會否趁機多拍幾部戲,她以隨心態度看待,而這個態度更應用在感情與人生上。

攝影:陳順禎



Amanda S.於《海關戰線》飾演軍火商人,她透露參考了真人騷《璀璨帝國》的Anna。(劇照)

對上一部電影已是2008年的《十分鍾情》,但相信觀眾更記得Amanda S.演的《絕色神偷》,還有一出道就做女主角的《願望樹》,問她十多年來都沒有劇本找上門嗎?她表示:「我對拍戲持開放態度,有啲角色可能真係唔啱我,有啲角色好好,有一段時間冇諗過會再返嚟拍電影」。

適應香港節奏

回想起2000年代初,以模特兒身份踩入電影界,從未接觸過演戲的Amanda S.坦言當年邊做邊學:「喺香港做戲唔同美國,有好多訓練,香港係you learn on the job(邊做邊學),例如開槍,拍之前企埋一邊打幾次,就算做模特兒都冇catwalk school,做緊嘢就學緊嘢」。

談起「容貌焦慮」,Amanda認為變老是一定會發生的事,她個崇尚自然,坦言曾接受一些醫美療程,但發現都不適合自己,現在靠飲食及運動來保養,最重要保養皮膚。

新手埋位少不免會撞板,尤其香港拍戲要求快靚正,她承認被責備不少,難過到哭亦是家常便飯:「要俾人話先學到嘢,如果個個都話好正好正,你嘅進步喺邊度先?不過要睇點樣溝通,大家都希望呢部戲好。(拍《願望樹》時)比較後生、怕醜,當時都有俾人話演戲唔夠好。初初到香港,你知香港人呢,冇咩唔好,係講嘢時候好直接,我地呢一行係好直接,所以初初開始要去適應,呢啲說話…唔好放喺心入面,諗點樣可以做得好啲」。

《絕色神偷》中被尹子維侵犯,她表示由於只拍近鏡,整個過程比較輕鬆,而且跟尹子維相識多年,大讚對方甚為紳士。(電影截圖)

四兩撥千斤

沒拍戲的日子,Amanda S.沒有閒下來,遠赴巴黎藍帶廚藝學校修讀甜品課程,並創立了自家甜品店,2011年與拍拖多年的意大利男友Christian Cappelli拉埋天窗,當時可謂事業愛情兩得意。後來婚姻失敗、甜品店倒閉,還要面對至親離世,一次又一次打撃,Amanda S.以一句「That’s just life」(這就是人生)四兩撥千斤:「去到30、40歲,Something will happen(事情就會發生),How to get back最緊要,點樣做返自己,總會有失落嘅時候,加上我對自己要求好高,成日想做得好啲,最低沉嘅時候,畀自己一日唔開心,第二日諗方法,最緊要愛自己」。

Amanda感恩參與《美女廚房》,令觀眾知道她原來識講廣東話。(影片截圖)

超級「戀愛腦」

相信不少觀眾都有關注Amanda S.的感情狀況,現年44歲的她揚言對婚姻或組織家庭都以「佛系」心態對待:「Marriage is a nice thing(婚姻是美好的事),但年紀大了,Doesn’t matter(沒關係了),小朋友,Doesn’t matter(沒關係了),最想搵到一個鍾意嘅人,已經過咗生小朋友嘅機會,就算而家有機會,我都唔考慮,因為世界改變咗,我唔知仲想唔想帶小朋友入呢個世界,拍拖簡單好多」。

她自認是「戀愛腦」,對比外貌與經濟能力等條件,她更渴望跟對方之間的「connection」(連繫),因為她仍然相信愛情:「以前嘅relationship,令你學到自己想要啲咩同唔想要啲咩,緣份好緊要,唔好去勉強」,問她現時感情狀況如何,她笑笑口說「I am happy with myself」,唔通真係其實自己一個更開心?