海關戰線‧．專訪｜Amanda S.自認戀愛腦　坦言：結婚生仔唔重要啦

電影《海關戰線》有一位十多年沒有在大銀幕出現的人物—Amanda S.，戲中飾演反派軍火商人，久違多年加上角色破格，成功引起觀眾注意。由模特兒、演員到甜品師傅，Amanda S.又再重返舊崗位，問她會否趁機多拍幾部戲，她以隨心態度看待，而這個態度更應用在感情與人生上。

攝影：陳順禎



Amanda S.於《海關戰線》飾演軍火商人，她透露參考了真人騷《璀璨帝國》的Anna。（劇照）

對上一部電影已是2008年的《十分鍾情》，但相信觀眾更記得Amanda S.演的《絕色神偷》，還有一出道就做女主角的《願望樹》，問她十多年來都沒有劇本找上門嗎？她表示：「我對拍戲持開放態度，有啲角色可能真係唔啱我，有啲角色好好，有一段時間冇諗過會再返嚟拍電影」。

適應香港節奏

回想起2000年代初，以模特兒身份踩入電影界，從未接觸過演戲的Amanda S.坦言當年邊做邊學：「喺香港做戲唔同美國，有好多訓練，香港係you learn on the job（邊做邊學），例如開槍，拍之前企埋一邊打幾次，就算做模特兒都冇catwalk school，做緊嘢就學緊嘢」。

談起「容貌焦慮」，Amanda認為變老是一定會發生的事，她個崇尚自然，坦言曾接受一些醫美療程，但發現都不適合自己，現在靠飲食及運動來保養，最重要保養皮膚。

新手埋位少不免會撞板，尤其香港拍戲要求快靚正，她承認被責備不少，難過到哭亦是家常便飯：「要俾人話先學到嘢，如果個個都話好正好正，你嘅進步喺邊度先？不過要睇點樣溝通，大家都希望呢部戲好。（拍《願望樹》時）比較後生、怕醜，當時都有俾人話演戲唔夠好。初初到香港，你知香港人呢，冇咩唔好，係講嘢時候好直接，我地呢一行係好直接，所以初初開始要去適應，呢啲說話…唔好放喺心入面，諗點樣可以做得好啲」。

《絕色神偷》中被尹子維侵犯，她表示由於只拍近鏡，整個過程比較輕鬆，而且跟尹子維相識多年，大讚對方甚為紳士。（電影截圖）

四兩撥千斤

沒拍戲的日子，Amanda S.沒有閒下來，遠赴巴黎藍帶廚藝學校修讀甜品課程，並創立了自家甜品店，2011年與拍拖多年的意大利男友Christian Cappelli拉埋天窗，當時可謂事業愛情兩得意。後來婚姻失敗、甜品店倒閉，還要面對至親離世，一次又一次打撃，Amanda S.以一句「That’s just life」（這就是人生）四兩撥千斤：「去到30、40歲，Something will happen（事情就會發生），How to get back最緊要，點樣做返自己，總會有失落嘅時候，加上我對自己要求好高，成日想做得好啲，最低沉嘅時候，畀自己一日唔開心，第二日諗方法，最緊要愛自己」。

Amanda感恩參與《美女廚房》，令觀眾知道她原來識講廣東話。（影片截圖）

超級「戀愛腦」

相信不少觀眾都有關注Amanda S.的感情狀況，現年44歲的她揚言對婚姻或組織家庭都以「佛系」心態對待：「Marriage is a nice thing（婚姻是美好的事），但年紀大了，Doesn’t matter（沒關係了），小朋友，Doesn’t matter（沒關係了），最想搵到一個鍾意嘅人，已經過咗生小朋友嘅機會，就算而家有機會，我都唔考慮，因為世界改變咗，我唔知仲想唔想帶小朋友入呢個世界，拍拖簡單好多」。

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她自認是「戀愛腦」，對比外貌與經濟能力等條件，她更渴望跟對方之間的「connection」（連繫），因為她仍然相信愛情：「以前嘅relationship，令你學到自己想要啲咩同唔想要啲咩，緣份好緊要，唔好去勉強」，問她現時感情狀況如何，她笑笑口說「I am happy with myself」，唔通真係其實自己一個更開心？