戲院禮儀片創作者b.Wing出美術集　收錄5年來近百張珍貴畫作

香港藝術家b.wing的創作，以親密而坦率的描繪而備受注目。而隨著生活的變化，她開始進一步發展水墨沉浸式裝置書法塗鴉，與她深思熟慮的作品一起呈現。從香港到日本銀座、巴黎、再到阿布扎比舉行個人展覽，收錄5年來近百張珍貴畫作與幕後照片。展現創作者的個人成長與藝術發展及與自己誠實的對話。



b.Wing最為人認識是為百老匯院線製作的《戲院禮儀片》片段。（影片截圖）

b.wing 今次個人美術集全球珍藏限定250套，畫作使用光啞油墨分配，突顯清𥇦度。（大會提供）

b.wing的個人成長與藝術發展體現在當她開始透過她與自己進行對話時，完全反映於人物A-boy 的描繪。從童年時在學校黑板上亂塗及宣洩，演變成用滴墨在展覽牆上書寫，b.wing從自己的生活中汲取更多的磨難和爭 ，透過情感豐富的水墨塗鴉，直擊觀眾內心。b.wing 今次個人美術集全球珍藏限定250套，畫作使用光啞油墨分配，突顯清𥇦度。3層高級花紋紙盒套1個，可隨意撕出屬於自己的封面。

有b.Wing的作品，就有A仔出現。（大會提供）

3層高級花紋紙盒套1個，可隨意撕出屬於自己的封面。（大會提供）

香港藝術家b.wing的內心作品，以親密而坦率的表達內心世界。她對藝術和廣闊視覺的重塑方法實踐包括繪畫、雕塑和在畫布上手工縫製。與角色一起玩耍，規模和構圖，她童年時在學校黑板上亂塗亂畫的習慣，作為一種形式宣洩現在已經演變成用大膽的滴墨在展覽牆上書寫，展示了一種對圖形文字遊戲的敏銳感覺。b.wing最早的表達是她在作品中創作的標誌性角色A-boy 2006年的衛生紙。他的眼睛下面最初是作為 b.wing 逃避現實並陪伴她的一種方式而創建的孤獨的時候。此後，b.wing的個人成長與藝術發展體現在當她開始透過她與自己進行更誠實的對話時，她對 A-boy 的描繪標誌性人物。