莎朗史東自爆中風被騙走過億財產　獲高僧指點：我在同一身體轉世

荷里活女星莎朗史東（Sharon Stone）近日接受外國媒體訪問，自爆2001年曾嚴重中風幾乎死亡，更悲慘的是在她病重期間，1800萬美元（約1.4億港元）的積蓄被人騙走了，健康與財產都一無所有。

莎朗史東自爆2001年曾嚴重中風，多年來都受後遺症困擾，圖為2002年康城影展。（Getty Images）

莎朗史東接受《The Hollywood Reporter》訪問時透露2001時因嚴重中風導致連續9日腦出血，死過翻生後為她帶來不少後遺症：「我的嗅覺、我的視覺、我的觸覺，我有幾年無法閱讀，看到的東西都變形了，我只看到一堆顏色，很多人都以為我快要死了」

然而身邊中不單沒有為她雪中送炭，更襯佢病攞佢命：「事業上的成功令我累積了1800萬美元的財富，但當我（康復後）查看帳戶時，沒剩下一分錢，連雪櫃、電話都被人拿走了，我連一蚊都沒有」。

現年66歲的莎朗史東表示只想活在當下。（IG圖片）

莎朗史東沒有透露被誰竊取了財產，但她卻對身外物看得開，畢竟經歷過生關死劫，加上有人點醒了她：「一位佛教僧侶告訴我，我在同一個身體裡轉世了一次，我經歷過一次死亡，然後被帶了回來，我的大腦流了九天血，大腦的位置不再是以前的位置了」、「我只想活在當下、放開懷抱，不被疾病、痛苦或憤怒纏繞，只要有信念就能活下去」。