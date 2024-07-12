《閃靈》女主角Shelley Duvall因糖尿病併發症離世　終年75歲

80年代著名驚慄電影《閃靈》的女主角Shelley Duvall（雪莉杜瓦）突然傳出離世消息，她的男朋友今日（12日）凌晨宣布，Shelley Duvall因為糖尿病併發症在睡夢中離世，終年75歲。

Shelley Duvall在戲中的情緒很真實。（《閃靈》劇照）

年前Shelley Duvall上節目受訪已明顯老了不少。（影片截圖）

Shelley Duvall於28歲那年就憑電影《三女性》獲封康城影后，她亦有不少的演出，例如《江洋大盜》（Thieves Like Us） 、《納許維爾》（Nashville）等電影，當中以《閃靈》最為人認知。《閃靈》由已故電影導演Stanley Kubrick執導，於1980年上映，是一套很有名的驚慄電影。Shelley Duvall在《閃靈》中飾演積尼高遜（Jack Nicholson）的妻子溫蒂（Wendy），她的演出獲得高度的評價，但獲讚背後Shelley Duvall表示因為導演要求高，令她差點心理崩潰。

《閃靈》劇照。（網上圖片）

Shelley Duvall最近一次公開露而是2017年接受Dr.Phil的訪問，看起來面容憔悴。（節目截圖）

於90年代時，Shelley Duval因為之後的發展並不順利，於是為照顧有癌症的哥哥而退圈，並在2002年宣布退休。近年Shelley Duval才復出拍《The Forest Hills》。

Shelley Duvall復出演拿手驚慄電影。（影片截圖）

Shelley Duvall在戲中的情緒很真實。（《閃靈》劇照）