《風林火山》有消息年底上畫　歷時七年市場極期待但業界指有隱憂

由麥浚龍（Juno）執導，雲集一眾影帝男神，劉青雲、古天樂、金城武、梁家輝主演的電影《風林火山》，製作費高達1.5億，自2017年開拍以來已備受關注。電影開初不時在一年一度的影視博覽中透露即將上映，但「即將」咗7年，足足經歷7年都只聞樓梯響，一直未有定案。早前，《香港01》訪問《九龍城寨之圍城》出品人陳羅超先生（Angus）時，他便透露一個重要消息，指收到消息，電影已排期今年年底上畫。雖然電影萬眾期待，Angus亦期望它能延續港片熱潮，但他個人就覺得有一大隱憂。

2020年，電影《風林火山》傳出資金不足及超支，一直無法完成後期而延遲上映。（資料圖片）

電影《九龍城寨之圍城》票房破億，為香港電影市場帶來一片興旺，不過市場疲弱，今年餘下時間可有其他力作支撐大市，延續強勢呢？作為業界人士，Angus就透露有兩部戲有機會再掀起話題，首先是葉偉信執導，古天樂主演的《誰變走了大佛》，這個《殺破狼‧貪狼》班底，就成功為古生摘下金像獎影帝寶座。雖然電影未知映期，但期待足十足。

《九龍城寨之圍城》出品人陳羅超先生（Angus）及執行監製張潔妮（Kinnie），接受《香港01》訪問。（許育民 攝）

《誰變走了大佛》是Angus甚為期待的電影。（《誰變走了大佛》影片截圖）

另一部就是一直叫影迷引頸以待，由開拍至今已達7年的《風林火山》。Angus︰「據我所知，《風林火山》已排今年年底12月上，市場一直好期待，這是最大優勢。」一片能集結一眾影帝男神，其號召力確實不容忽視。不過這亦有可能成為最大隱憂。「片中拍下的演員都是5、6年前（編按︰實為7年）的模樣，未知出來效果大家是否接受。」

電影在2017年開拍，攝下都是7年前的模樣。（《風林火山》劇照）

古天樂跟麥浚龍合作後，再有演繹麥浚龍監製的歌曲《(一個男人) 一個女人 和浴室》。（《風林火山》劇照）

金城武近年已絕跡幕前，令人期待。（《風林火山》劇照）

單單係封銅鑼灣條街，已經唔簡單啦。（網上圖片）

銅鑼灣一夜落雪

電影最為人記得，是在2017年9月，於銅鑼灣皇室堡一帶取景，更誇張是要拍落雪景。當晚氣溫接近30度，但Juno就本事令全條街一片白濛濛，鋪滿人造雪，而現場的道具車亦全部鋪滿白色物體。雖然未見出來效果如何，但已話題十足。

皇室堡對開成條街都是人造雪，夏天都可以落雪，有錢真係萬能。（網上圖片）

搭建6萬平方呎1:1銅鑼灣

同年，當大家以為麥浚龍能夠在真銅鑼灣製造一場雪已經好厲害時，原來劇組早在惠州一家鋼鐵廠内，按照1:1的真實比例，搭建出一個銅鑼灣實景。佔地6萬平方呎，而搭建範圍就由銅鑼灣港鐵站出口，去到SOGO。要花費搭景，因為要拍一場重要的Opening。「有大量動作及爆炸場面，真的不能在銅鑼灣拍攝，跟投資方商量後，決定搭景。」麥浚龍當年回應。據知該場景搭了3個月，期間更遇上三場颱風，花費不菲。

當年在惠州舉行發佈會，戲中一眾演員劉青雲、梁家輝、高圓圓、姜珮瑤、衛詩雅都有出席。

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場內部分店舖，都有向對方洽談版權才「重建」，故像真度非常高。