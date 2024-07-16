蔡一傑出《傑少煮意》實體書　披露古天樂拍戲最愛食一款炒米粉

香港跳唱組合草蜢成員蔡一傑，疫情期間開設YouTube頻道《傑少煮意》，展現他鮮為人知的高超廚藝。4年間拍攝過百條煮食教學片，累積近20萬位訂閱者。今年書展，傑少宣布推出《傑少煮意》實體書。書中會分為5大篇章，包括「傑少拿手菜」、「回憶的味道」、「家常煮意」、「好友同聚」和「周遊列國好味道」，一共收錄46個食譜。

蔡一傑自疫情起4年間，拍攝過百條煮食教學片，累積近20萬位訂閱者。（大會提供）

而在「好友同聚」章節中，提及一味叫「古天樂炒米粉」，到底係點炒法呢？蔡一傑︰「以前同古天樂一齊拍戲，知道佢成日食星洲炒米，佢話因為熱食好食，凍咗都好食。同埋材料又多，營養亦都相對地多，所以佢好鍾意食。」

古天樂在片場愛吃星洲炒米，因為放飯時間不定，貪佢熱食凍食一樣好味。（資料圖片）

提到「回憶的味道」，傑少直言最具代表性的必定是蒸肉餅，他說：「佢係同媽媽、兒時回憶劃上等號。」傑少憶起小時候住在屋邨的日子，食飯時間總會聽到鄰居剁肉餅的砧板聲。他說：「聽到剁剁剁剁嘅砧板聲，你就知嗰家人今晚有肉餅食，所以肉餅係充滿回憶。」至於觀眾最愛，傑少表示一定是洋蔥豬扒，而在《傑少煮意》YouTube頻道中，洋蔥豬扒的教學影片觀看次數更超過一百萬，非常厲害。

在《傑少煮意》YouTube頻道中，洋蔥豬扒的教學影片觀看次數更超過一百萬。（網上圖片）

傑少煮過過百道餸菜，但原來他會避免烹調多油的食物。他說：「我唔會喺屋企煮要用好多油嘅食物，例如炸煎堆、炸油角，炸蝦多士。因為好怕炸完啲油唔知用嚟做咩，不如出街食，所以出街會叫晒啲煎炸嘢嚟食。」