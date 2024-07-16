鄧麗欣提男友「翻版Rain」超冧豬　稱已見家長︰了解過先決定開始

鄧麗欣早前公開認愛「翻版Rain」，今日（17/7）Stephy 同吳君如現身中環，為新戲《我談的那場戀愛》宣傳，大搞Speed Dating 。活動上，Stephy 提到「細節」係會令自己加分，問到新歡是否以「細節」如推門、準時等入手，Stephy即甜笑表示：「呢啲基本啦，我覺得相處先係緊要，大家識咗一段時間，相處過、了解過先決定開始。」

Stephy 否認鍾情台灣男生，認為個性比較重要。（葉志明 攝）

鄧麗欣跟男友識咗一段時間，相處過、了解過先決定開始。（葉志明 攝）

Stephy 又話無諗過咁快被公開，但亦坦言自己防避心已卸下，又謂唔介意讓大家知道。「我係低調。但唔係想隱瞞，因為都唔係啲咩事，但因為對方唔係圈中人，所以我都唔想影響佢，」Stephy拒絕透露戀情開始多久，但有足夠時間了解對方，而早在認識對方一刻，已說明自己藝人身份向男友「打底定」。

問到是否已見家長，Stephy再次甜笑。（葉志明 攝）

問到男友是否真如「翻版Rain」，Stephy笑言「高度似」，又表示對方未有因而在自己面前沾沾自喜，她更反問大家點解會知男友係台灣人？「喺香港識嘅，佢都係喺香港做嘢，朋友介紹識。」問到是否已見家長，Stephy再次甜笑，但問到是否以結婚為前提？她說：「我個人見步行步，同埋唔想咁大壓力。」

Stephy 話公開戀情後，Miki第一個八卦問咩事。（葉志明 攝）

Stephy透露男友在港工作多年，所以都識廣東話。（葉志明 攝）

Stephy表示拍拖最著重細節。（葉志明 攝）