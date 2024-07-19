陳婉衡轉行做天氣小姐　直擊《龍捲風》突襲香港

由《侏羅紀世界》監督團隊，暨執行監製史提芬史匹堡，及奧斯卡名作《農情家園》編導 Lee Isaac Chung，聯手把90年代經典災難片IP重現的《龍捲風》(TWISTERS)，已於大銀幕獻映，讓觀眾身歷其境，見證大自然最破壞性的力量。

陳婉衡化身天氣小組。（影片截圖）

拍到香港真係被龍捲風吹襲咁。（影片截圖）

香港宣傳便特意找來陳婉衡，化身天氣女郎，同大家直擊《龍捲風》殺到香港。片中更講繼早前有龍捲風於九龍城吹襲，再收到消息指另一場「龍捲風」從紐約吹襲到港，已於7月17日（星期三）登陸香港各大戲院，從報道影片可見，龍捲風威力巨大，視覺效果不俗。

事隔廿多年，再拍「龍捲風」，視覺效果全面升級。（《龍捲風》劇照）

新一集的《龍捲風》，講述Kate（黛絲艾格鍾斯 飾）在大學時為風暴追逐者，碰上一場毀滅性世紀龍捲風，多名同行好友遇難，自此她逃不掉陰霾，但對研究龍捲風的興致從未減滅。Kate被當年朋友Javi（安東尼拉莫斯 飾）熱誠邀請所感動，回到開闊平原，測試突破性的新追蹤系統。在那裡她遇上網紅Tyler（葛倫鮑威爾），熱衷於公諸同好他與團隊所拍攝到的風暴追逐冒險故事，並且越危險越好⋯ 隨著風暴季節加劇，前所未見的可怕天災現象逐一被釋放，衆人正身陷多個風暴系統的路徑之上，為著生死存亡奮戰，沒有警告無處可逃⋯