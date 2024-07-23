龍捲風︱開畫勁收6億破《明日之後》紀錄　成北美最高票房災難片

荷里活災難片《龍捲風》（Twisters）繼上星期三香港開畫後，美國緊接上映，首週勁收超過8000萬美元（約港幣6億2000萬元）成開票房冠軍，同時打破電影《明日之後》（The Day After Tomorrow）開畫紀錄，成北美災難片題材史上開畫冠軍；同時僅次於《沙丘瀚戰：第二章》（DUNE：Part Two) ，是2024年真人電影票房No.2！

荷里活災難片《龍捲風》繼上星期三香港開畫後，美國緊接上映，首週勁收超過8000萬美元成開票房冠軍。（《龍捲風》電影劇照）

《龍捲風》更打破《明日之後》的開畫紀錄，成北美災難片題材史上開畫冠軍！（《龍捲風》電影劇照）

今個暑假，華納兄弟、環球影業雙劍合璧，帶來年度腎上腺素飆升的荷里活災難片霸——《龍捲風》！《侏羅紀世界》監督團隊，暨執行監製史提芬史匹堡，及奧斯卡名作《農情家園》編導Lee Isaac Chung，聯手把90年代經典災難片IP注入全新迎合新世代的元素，於大銀幕上展開驚險之旅，讓觀眾身歷其境、嘆為觀止，見證大自然最破壞性的力量！

電影的視覺效果相當犀利，全靠幕後一眾特技班底。（《龍捲風》電影劇照）

電影的視覺效果相當犀利，全靠幕後一眾特技班底。（《龍捲風》電影劇照）

Kate（黛絲艾格鍾斯）在大學時為風暴追逐者，碰上一場毀滅性世紀龍捲風，多名同行好友遇難，自此她逃不掉陰霾，但對研究龍捲風的興致從未減滅。Kate被當年朋友Javi（安東尼拉莫斯）熱誠邀請所感動，回到開闊平原，測試突破性的新追蹤系統。在那裡她遇上網紅Tyler（葛倫鮑威爾），熱衷於公諸同好他與團隊所拍攝到的風暴追逐冒險故事，並且越危險越好⋯ 隨著風暴季節加劇，前所未見的可怕天災現象逐一被釋放，衆人正身陷多個風暴系統的路徑之上，為著生死存亡奮戰，沒有警告無處可逃⋯

《龍捲風》以一班追風者的研究與冒險過程為劇情。（《龍捲風》電影劇照）

《龍捲風》以一班追風者的研究與冒險過程為劇情。（《龍捲風》電影劇照）

《龍捲風》以一班追風者的研究與冒險過程為劇情。（《龍捲風》電影劇照）