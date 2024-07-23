鄭秀文新MV重現《瘦身男女》初戀　23年後亮相網民讚激似古天樂

正在紅館舉行演唱會的鄭秀文（Sammi），昨日在IG突然上載攬仔相，貼文中未有詳細交代。由於相中人擁有黝黑膚色，不少人誤以為是古天樂，直至今日（23/7），Sammi終於開估，原來此乃全新歌曲《從前的我們》的拍攝現場，而相中所擁的正是電影《瘦身男女》中，Mini的初戀男友鋼琴家男友黑川，即模特兒黑川力矢（RIKIYA），現名川口力哉。

當年黑川力矢與Sammi在《瘦身男女》的演出。（《瘦身男女》影片截圖）

黑川有著典型的日本男子特質，粗眉細眼，亦算俊朗。（《瘦身男女》影片截圖）

《從前的我們》MV今日正式上架，，當中故事講到Sammi與川口力哉過去是一對熱戀的情侶，多年後大家再聚，都變得冷淡有距離，這跟電影《從前的我們》的結構相若。而Sammi起初出Po，亦學方東昇玩《猜猜我是誰》，一開始只見她擁抱著一名高大男子，期間未有對白，而擁擁一陣子後才分開。不過這短片最大提不是來自背後音樂，Sammi配上《終身美麗》的一句：「塔尖仍舊記得這擁抱極美好」，加上背景正是東京鐵塔，很容易便聯想到這名男子跟《瘦身男女》有更大關係。

Sammi日前公布一段短片，公告新MV畫面，這一幕又的確幾似古天樂。（鄭秀文@IG）

今日的黑川先生，輪廓依然，添了不少佬味。（《從前的我們》MV影片截圖）

反而Sammi真的多年沒變。（《從前的我們》MV影片截圖）

有睇《瘦身男女》，都記得鄭秀文飾演的Mini，是名旅居日本的香港人，原本是名窈窕美女，但自從鋼琴家男友黑川到美國留學後，卻因孤獨而暴飲暴食，變成了一個體重260磅的肥婆。直至黑川學成歸來，Mini在鋼琴演奏會上跟他正面相遇，黑川都已認不出對方。從而令Mini要在旅館中輕身，但剛好遇上同住旅館的港人肥佬（劉德華 飾），便承諾要助她減肥。

如果MV有埋肥佬客串，就真係夠晒爆。（《瘦身男女》截圖）

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最後Mini被肥佬的無私奉獻所感動，雖然成功減肥，但反轉投肥佬懷抱。此舉令黑川先生大受打擊，暴飲暴食，最後到自己成為一名肥佬。現實中的黑川力矢，已改名為川口力哉，現年49歲。23年後，並沒有變成肥佬，除了添上幾分佬味，依然瘦削有型，難怪不少網民留言指以為是古天樂。模特兒出身的川口力哉，先後為不少世界名牌拍CM及廣告，如Prada、Motorola等。2000年後亦拍過不少影視作品，有《遇上1967的女神》、《凶氣之櫻》、《宛如阿修羅》、《H2》等。