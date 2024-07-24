葉問2｜洪金寶親解圓桌大戰　一個裝置增戲劇性︰冇危險就唔好睇

ViuTV節目《導演門》，日前播放第二季最後一集，邀請到大哥大洪金寶與徒弟錢嘉樂一同分享香港動作電影的精髓，其中主持人導演陳詠燊要求洪金寶，在眾多作品中揀選一幕去細談當中動作設計的巧妙，大哥大就揀了經典中的經典，《葉問2》入面與甄子丹一場圓桌大戰。



《導演門》第二季最後一集，邀請到大哥大洪金寶與徒弟錢嘉樂一同分享香港動作電影的點滴。（陳詠燊＠facebook）

大哥大講到這一幕，他解釋是以昔日比武的環境去想，以往擂台下會有刀刀劍劍，而電影就以反轉的凳代替，既有其意思，也表示純比試不攞命。而圓桌最大特色是不平穩，每踏一步都步履不穩似的，於是洪金寶用了自己跳上檯，令對方失平衡衝向自己開戰。「平時對決，定必有一方起勢衝埋對打，但這設定就逼令葉問要出手先。」

洪金寶講起這一幕都相當投入。(《導演門》影片截圖)

這場對戰，是近年功夫電影的經典場面。(《導演門》影片截圖)

不平穩的桌面，提升視覺效果。(《導演門》影片截圖)

主持人陳詠燊問到，為何會將檯面設定成搖曳不穩？洪金寶簡單一個答案︰「如果張檯好紮實，完全冇危險性就唔好睇。」而為令檯面更有「戲劇性」，大哥大透露在拍攝時，承托檯面的桌上，分別安了四至五個彈簧，令桌面可高低移動，增加可觀性。

洪金寶解釋，由自己跳上檯，令對方失平衡衝向自己開戰。(《導演門》影片截圖)

這個不平穩的設定，全靠檯上安了四、五個彈簧。(《導演門》影片截圖)

這場戲要打得好睇之餘，又要表達二人不分勝負，識英雄重英雄，所以大哥大最後想到，將桌面一分為二一人佔一邊，二人有了距離便可以此作結。雖然現場做足安全措施，拍攝亦順利完成，不過大哥大回想因為桌面真的好跣，拍攝時都要有特別安排︰「上去前踩下松香粉，或者倒少少可樂在地上捽下，令到有黏貼貼的感覺，會比較安全。」

分開後，大家有了距離，可合理地宣佈打成平手。(《導演門》影片截圖)