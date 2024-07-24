烏鴉｜李國豪遺作30年後重啟　《小丑回魂》標斯卡斯格唔信邪接拍

1994年上畫，堪稱暗黑系超級英雄電影《烏鴉》，拍攝時因片場意外，導致主角李國豪中槍身亡，成為遺作。電影闊別30年後終獲重啟為《烏鴉︰重生》，並由《小丑回魂》（IT）及《殺神John Wick 4》（John Wick: Chapter 4）超人氣男星標斯卡斯格（Bill Istvan Günther Skarsgård）主演。

1994年上畫的《烏鴉》，為李國豪的遺作。（《烏鴉》劇照）

由於是拍攝時身亡，故電影要找替身補拍一些部分才能完整上畫。（《烏鴉》劇照）

《烏鴉︰重生》由美國同名暢銷漫畫改編，1994年版本的《烏鴉》為李小龍之子李國豪的遺作，獲眾多影迷譽為經典的邪典電影，故得知重拍，而標斯卡斯格又敢接洽時，被指夠膽量唔信邪。

《烏鴉︰重生》公開首張劇照時，標斯卡斯格被指格格不入冇忽似，其實電影要重製，都唔一定要跟足原著或前作。(《烏鴉︰重生》劇照）

今次的導演都大有來頭，是《白雪公主之魔幻復仇記》（Snow White and the Huntsman）及《攻殼機動隊》（Ghost in the Shell）的路柏山達斯（Rupert Sanders）執導，而女角方面，就有英國唱作歌手FKA Twigs擔綱演出。

電影不失暗黑風格。(《烏鴉︰重生》劇照）

女朋友遇襲，促使他成為烏鴉。(《烏鴉︰重生》劇照）

今次故事跟原著都大同小異，講到艾力（標斯卡斯格 飾）在復康中心遇上雪莉（FKA Twigs 飾），兩人情投意合，決定雙雙逃走，過著甜蜜的熱戀生活。一日，歹徙闖入寓所把兩人殺害，死前目擊雪莉被殘害的艾力，卻獲得神秘力量重生。為拯救愛人，他決意犧牲自己，化身成不死身復仇戰神，在冥界和人間遊走，向摧毀他得來不易的人生的兇手展開瘋狂復仇，用鮮血為自己救贖。