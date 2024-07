烏鴉｜李國豪遺作30年後重啟　《小丑回魂》標斯卡斯格唔信邪接拍

1994年上畫,堪稱暗黑系超級英雄電影《烏鴉》,拍攝時因片場意外,導致主角李國豪中槍身亡,成為遺作。電影闊別30年後終獲重啟為《烏鴉︰重生》,並由《小丑回魂》(IT)及《殺神John Wick 4》(John Wick: Chapter 4)超人氣男星標斯卡斯格(Bill Istvan Günther Skarsgård)主演。

1994年上畫的《烏鴉》,為李國豪的遺作。(《烏鴉》劇照)

由於是拍攝時身亡,故電影要找替身補拍一些部分才能完整上畫。(《烏鴉》劇照)

《烏鴉︰重生》由美國同名暢銷漫畫改編,1994年版本的《烏鴉》為李小龍之子李國豪的遺作,獲眾多影迷譽為經典的邪典電影,故得知重拍,而標斯卡斯格又敢接洽時,被指夠膽量唔信邪。

《烏鴉︰重生》公開首張劇照時,標斯卡斯格被指格格不入冇忽似,其實電影要重製,都唔一定要跟足原著或前作。(《烏鴉︰重生》劇照)

今次的導演都大有來頭,是《白雪公主之魔幻復仇記》(Snow White and the Huntsman)及《攻殼機動隊》(Ghost in the Shell)的路柏山達斯(Rupert Sanders)執導,而女角方面,就有英國唱作歌手FKA Twigs擔綱演出。

電影不失暗黑風格。(《烏鴉︰重生》劇照)

女朋友遇襲,促使他成為烏鴉。(《烏鴉︰重生》劇照)

今次故事跟原著都大同小異,講到艾力(標斯卡斯格 飾)在復康中心遇上雪莉(FKA Twigs 飾),兩人情投意合,決定雙雙逃走,過著甜蜜的熱戀生活。一日,歹徙闖入寓所把兩人殺害,死前目擊雪莉被殘害的艾力,卻獲得神秘力量重生。為拯救愛人,他決意犧牲自己,化身成不死身復仇戰神,在冥界和人間遊走,向摧毀他得來不易的人生的兇手展開瘋狂復仇,用鮮血為自己救贖。