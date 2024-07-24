鄧月平為新戲練空手道未感辛苦　兼顧經理人工作才吃力︰難到想喊

早前，亞洲電影大獎學院主辦「香港電影巡禮」，為當地帶來幾部香港電影到柬埔寨金邊作放映及交流，當中除了票房破億的《九龍城寨之圍城》，還有未公映，由謝安琪、鄧月平主演，《殺出個黃昏》導演執導的新作《臥底的退隱生活》，而導演跟鄧月平更在當地接受《香港01》訪問，講述創作過程。



鄧月平早前到柬埔寨宣傳新戲《臥底的退隱生活》。（許育民 攝）

女版《殺出個黃昏》？

《臥底的退隱生活》是講飾演警方臥底的謝安琪，完成任務後退隱，與《殺出個黃昏》的退休生活，有點相似。導演高子彬︰「拍攝之前，監製的確想找我拍一部女版的《殺出個黃昏》，但我不想重覆自己，我建議另一個故事，想拍臥底故事，一路發展成這部加入空手道元素的動作喜劇。」

導演高子彬︰「拍攝之前，監製的確想找我拍一部女版的《殺出個黃昏》，但我不想重覆自己。」（許育民 攝）

戲中打空手道的分別是謝安琪、鄧月平及唐詩詠，三位都不是拍打戲出身，為何有這安排？高子彬︰「因為男性都睇唔少，其二是部戲資本不多，既要動作包裝，就不要硬橋硬馬，寧願轉為女性主導，會輕盈一點。變相拍一些美感的畫面而不是硬橋硬馬。幾位演員都好適合個角色，而且幾位都未正式合作過，所以想作新嘗試。我又想部戲能夠集合來自不同範疇的演員，唐詩詠偏向電視藝人、謝安琪是歌手、鄧月平是新人，旦哥（鄭丹瑞）是資深演員、白只是舞台劇演員，仲有小薯茄的網台演員，想多元化一點。」

鄧月平在戲中有不少動作場面，但一一都應付得來。（許育民 攝）

鄧月平難忘跟謝安琪對戲

而首次拍動作片的鄧月平，對於開拍前要加操，都表示興奮。「不特別辛苦，可能我有泰拳底，開這部戲前都有叫師父郁下手手腳腳當熱身。反而心理壓力比較大，因灼資金偏少時間緊逼，每個鏡頭NG次數不能太多，所以要清楚自己每一幕打甚麼動作。」拍完該片，對鄧月平而言，最大收穫是獲戲中的AnsonBean，邀約我去上動作特技班。「當時我覺得做得未夠好，所以就算拍完都專程去上堂。」

與謝安琪的母女情，鄧月平表示每一幕都好難忘。(《臥底的退隱生活》劇照)

問到兩位最難拍的一幕是怎樣，兩位都說最大難題不是動作，而是時間。高子彬︰「因為時間好趕，最難是Ending一幕，差不多所有演員都有這場出現，預算一晚拍完殊不知一晚都拍不完，要追加多一晚，雖然不是動作場面，但因為個劇情都複雜，要清楚交代是有難度。」

+ 2

鄧月平最難忘的跟謝安琪的演出。我最喜歡跟Kay的場口，她是唱歌好叻的歌手，但對戲時好體會到她的細膩，令我好想睇多點。我現在見到都叫她做媽咪。」導演也大讚她演一幕鬧女，是大家重未見過。「拍完Kay都話唔會畀這場戲個女睇，因為現實中從未這樣罵過囡囡。」

鄧月平坦言要兼顧經理人工作，非常困難。（許育民 攝）

近年鄧月平自己開公司當經理人接工作，但過程比預期的艱辛。「好難，難到想喊，但我開心的，起初有經理人，很多時不清楚他們為何有這樣決定，但當自立門戶後，親自去傾一份工作時，令到自己對這個世界多了感恩，每件事都係經歷，睇下如何進化。過程不順利，是坎坷，但我不會講畀大家知，同我好努力都不會跟大家講一樣。」