分期付款愛上你︱Yaya演出獲好評　國民CP男友讚：想起香港愛情片

泰國催淚愛情電影《分期付款愛上你》，由「泰國娛樂夢工場」之稱的「GMM Grammy」所打造，由紅遍亞洲的泰國BL劇《只因我們天生一對》的男主角Bright (瓦奇拉維特奇瓦雷) 及《大佬可以退貨嗎？》泰國億萬票房女神Yaya (烏拉薩雅斯帕邦德) 聯手主演。電影背景設定在五光十射的不夜城 – 芭堤雅，描述由Bright飾演當地一名追債小混混，經常以自殘方式迫人還債，卻對由Yaya飾演的欠債女子一見鍾情！後來他決定對女主角提出「新型債務減免方案」：就是以約會抵債！

《分期付款愛上你》，由泰國BL劇《只因我們天生一對》男主角Bright（瓦奇拉維特奇瓦雷）及《大佬可以退貨嗎？》泰國億萬票房女神Yaya（烏拉薩雅斯帕邦德）聯手主演！（《分期付款愛上你》電影劇照）

在電影中飾演男主角的Bright因為是一名追債小混混，自不然有動作及挨打場面，戲中打戲亦不少，但每場打戲他都親身上陣！敬業的Bright也笑言這麼多打戲是有點辛苦：「男主角阿寶在黑暗的社會中工作，生活沒有任何目的。直到某天遇見女主角，各式各樣的故事因此發生。這也是我以前從未飾演過的角色，除了必須適應成為追債人，還有一個困難，就是動作戲非常多，拍攝很辛苦，每天幾乎都要耗盡我所有的精神和體力，不過我也很喜歡這些動作設計，一切都由我親自上陣，每一個場景都由我自己親自排練。」

男主角Bright飾演一名追債小混混，自不然有動作及挨打場面，戲中打戲亦不少，但每場打戲他都親身上陣！（《分期付款愛上你》電影劇照）

除此之外，Bright為了飾演得更好而做了不少功課，亦在演出前先分析了自己的角色：「我必須要挑戰自己，到達另一個層次。阿寶這個角色，讓我覺得我們不能從外表判斷一個人，因為你不是真正了解對方。儘管他有這樣的職業，但這並不代表他是個壞人。我希望每個人都來觀賞這部電影，並享受它帶來的樂趣。這是一部具備多種色彩和風味的電影，悲傷的、快樂的、動作的、有趣的、熱鬧的通通都有。」

Bright非常認真對待自己的角色，落力分析每個情節與意圖。（《分期付款愛上你》電影劇照）

這次電影女主角由泰國億萬票房女神的Yaya擔演，一向演出獲各界好評的她，這次也得到泰國觀眾及業界人士稱讚，更獲評為「Yaya從影至今最好的表演」！而一向被譽為「國民CP」、Yaya的男友Nadech也入場以示支持並力讚女友：「Bright和Yaya在戲中相愛相殺很可愛，兩人有著良好的化學效應。這是一部只看預告片還不夠的電影，你一定要入場看整套電影，也讓我想起了香港的浪漫愛情片。」《分期付款愛上你》由只令發行和洲立影業聯合發行，於2024年8月8日香港戲院上映。

Bright與Yaya在電影中似乎默契十足，連Yaya的男友都大讚！（《分期付款愛上你》電影劇照）

泰國億萬票房女神Yaya擔演，獲泰國觀眾及業界人士稱讚，更獲評為「Yaya從影至今最好的表演」！（《分期付款愛上你》電影劇照）