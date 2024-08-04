專訪│鄭浩南回首三段情　對日籍前妻感可惜：一通長途電話費過萬

鄭浩南成名至今40年，在影壇發展同時曾歷經兩段婚姻及數段戀情，早前曾與混向女演員柏安妮拍拖四年；及後亦與日本女演員大島由加利閃婚，婚姻維持約四年後離異；鄭浩南於2002年與馬來西亞女友鮑愛玲成婚，二人育有一對子女，然而2022年卻傳出婚變消息。早前鄭浩南接受《香港01》專訪期間，亦回首三段戀情與婚姻經歷，以及未來對感情生活的看法。

鄭浩南接受《香港01》專訪期間，去罕談過去三段戀情婚姻。（專訪影片截圖）

與柏安妮再見亦是朋友：對上一次見一年幾前

鄭浩南出道初期與混血女演員柏安妮拍拖長達四年，他憶述當年二人同屬一間電影公司，亦因為熱愛運動而份外投緣：「大家都喜歡運動，我喜歡棒球和壘球，她就喜歡溜冰。」鄭浩南透露當年二人因性格不合而分開，但至今仍然為朋友：「（分開時）也沒有吵架，以和為貴嘛！」亦表示多年來仍有見面：「對上一次見一年幾前嘛！」聚會上亦有其他圈中多年好友同場，相處愉快。

鄭浩南與混血女演員柏安妮曾拍拖長達四年。（《開心樂園》電影劇照）

鄭浩南與柏安妮最後因性格不合和平分開。（《開心樂園》電影劇照）

鄭浩南表示近年仍有與柏安妮見面，最近一次更只是一年多以前的朋友聚會上。（專訪影片截圖）

婚後與大島由加利聚少離多：試過一通長途電話費過萬！

鄭浩南談到日籍前妻大島由加利時，表示自己比喜愛日本的年輕人更早崇尚日本文化，原來更操一口流利日語：「其實我日語與廣東話一樣流利，因為我自小與日本人一起長大！」更即場示範純正日語，令人大開眼界！鄭浩南因拍攝電影《午夜天使》邂逅大島由加利，二人旋即閃婚：「我們很開心、很快結婚，結婚一年後我們各有事業發展，我的工作在香港，她的工作則集中在菲律賓，她在當地紅到不得了！」

鄭浩南與日本女演員大島由加利因為拍攝《午夜天使》而邂逅。（《午夜天使》電影劇照）

由於婚後相隔異地工作，鄭浩南與大島由加利亦僅靠通電話保持聯絡：「經常沒有時間朏面，見面相處時就沒事，不能見面時就經常在電話裡吵架！」他續指：「每次都打長途電話，試過一通長途電話費過萬元！通常亦起碼一千多元！」笑言其實買機票親身見面或許更化算。鄭浩南坦言因為聚少離多，二人亦膝下無兒，所以決定考慮離婚，但此後反而經常有聯繫對方，回想起來亦感嘆表示：「其實都幾可惜……後來都有感情生活，有過兩位日本女朋友。」

鄭浩南與大島由加利閃婚後，一直聚少離多、靠打長途電話聯繫，更試過一通電話費過萬元！（專訪影片截圖）

大島由加利與鄭浩南亦因為異地婚姻難以維繫而分開。（《午夜天使》電影劇照）

鄭浩南：「前妻？唔記得呢個人！」

年前鄭浩南曾自爆與鮑愛玲維持近20年的婚姻出現變故，當中更疑似牽涉金錢糾紛、令他人財兩失。專訪期間問及與前妻關係狀況，鄭浩南立即表示：「邊個前妻？我都唔記得呢個人！」更笑言：「你也看得出我尚未平復？我一直也很看淡，一向也喜歡笑！」快將在年底60歲生日的浩南哥，亦唏噓地表示：「想起她來做甚麼？『做乜諗嘢』呢？無謂記着她，記得其他正面的事情更好，記憶系統不要用來記着一些沒用的東西，佔用寶貴的空間！」

鄭浩南提到年前婚變的前妻，立即表示已忘記對方。（專訪影片截圖）

鄭浩南年前因為與前妻鮑愛玲婚變，再次成為新聞焦點。（鄭浩南微博圖片）

雖然婚姻狀況出現巨浪，但鄭浩南仍非常照顧女兒與家人：「我經常回加拿大與我父母、兄長及弟弟相處，或者我女兒回來，我剛好昨天才跟她去滑水。」亦透露將會陪同女兒到加拿大，為有志修讀政治的長女處理升學安排。