夏日國際電影節2024　開幕電影集鄭秀文、林嘉欣、鄧麗欣於一片

今年的Cine Fan夏日國際電影節（Summer IFF），將於8月14日至26日舉行。今年繼續雲集來自世界各地的佳品，單單開幕電影雙響炮，皆是康城得獎作。包括由管虎執導，彭于晏主演的黑色寓言《狗陣》獲某種觀點大獎。而由歌拉莉花潔執導、狄美摩亞及瑪嘉烈戈利擔綱的肉體恐怖類型片《完美物質》獲最佳劇本。今次更是亞洲首映。

由歌拉莉花潔執導、狄美摩亞及瑪嘉烈戈利擔綱的新作《完美物質》，獲今屆康城最佳劇本。（《完美物質》劇照）

電影喻為肉體恐怖類型片。（《完美物質》劇照）

開幕陣容頂盛，閉幕都不遑多讓，有由《填詞L》導演黃綺琳、殷振豪及張吉安等九位來自世界各地新秀合導的《愛情城事》，當中集合林嘉欣、李心潔、鄭秀文、鄧麗欣、張震、阮經天、鄭中基及劉冠廷等影星合演十段都市愛情故事。

管虎執導，彭于晏主演的黑色寓言《狗陣》獲某種觀點大獎。（《狗陣》劇照）

至於其他作品，有多部國際影展出爐佳作率先登場，包括導演昆丹杜皮埃聯同蕾雅絲端及路易加維爾等法國巨星在《鬼才智將戲中戲》自謔電影行業；在皮亞羅墨西拿執導的《無痛愛別離》，加爾卡西亞般奴夥拍兩位康城影后演繹愛的難捨難離。康城得獎作《夢遊納米比亞沙漠》敏銳捕捉新生代女性的躁動不安，導演山中瑤子更將來港與觀眾會面交流。紀錄片的強勁陣容不遑多讓，包括榮獲柏林影展紀錄片獎的《家不成家──我生於巴勒斯坦》，還有電影大師傳記《宮﨑駿與蒼鷺》及《英倫魔法師：鮑華與柏斯保格》等。

林嘉欣與阮經天於同一故事演出。（《愛情盛事》劇照）

戲中還有鄭秀文演出。（《愛情盛事》劇照）

新作之外，亦特設「燦若青春放浪時──相米慎二回顧展」，精選其八部代表作，包括為藥師丸博子創出偶像神話的《水手服與機關槍》、被譽為日本八十年代最佳電影之一的《颱風俱樂部》、獲柏林國際影評人聯盟獎的《春季來的人》，以及遺作《風花》，讓影迷重溫其著名的長鏡頭調度，如何展現成長的悲喜，以及對生死的深切體會。

《水手服與機關槍》將於「燦若青春放浪時──相米慎二回顧展」中放映。（《水手服與機關槍》劇照）

1981年的電影，為藥師丸博子創出偶像神話。（《水手服與機關槍》劇照）

經典作歷久常新，修復後更綻放異彩。美國的《金剛》與日本的《哥斯拉》是影史上的怪獸元祖，視覺特效創領先河，更開拓怪獸電影類型典範。法蘭西斯哥普拉摻入自況處境的歌舞經典以其全新姿態《夢中情人（重生版）》再現銀幕，與馬田史高西斯的荒誕處境喜劇《三更半夜》，同樣見證大師功架十足，不容忽視。