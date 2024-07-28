死侍與狼人︱盤點死侍大膽Inside Joke　暗串巨星超爛英雄代表作

Marvel超級英雄最新力作《死侍與狼人》（Deadpool & Wolverine）日前正式上映，電影由賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）及曉治積曼（Hugh Jackman）主演，讓死侍與狼人兩大超級英雄破天荒「再度」同框！向來爛口嘴賤的死侍，在電影中與火爆的狼人自然充滿拗撬火花，而劇情中除了以Marvel、迪士尼、20世紀霍士影業甚至對家DC作為開玩笑對象外，更有不少針對參演演員私生活與花邊新聞的Inside Joke，不知道大家有沒有錯過？

以下內容含有《死侍與狼人》劇透成份，未入場睇嘅觀眾讀者慎入！

一向爛口嘴賤的死侍，在新作中有不少自嘲及暗諷參演演員私生活的Inside Joke，不知道各位有沒有錯過？（《死侍與狼人》電影劇照）

睇《花邊教主》有生理反應

在《死侍與狼人》劇情中，曾經三度出現與參演演員相關的婚姻的Inside Joke，首當其充當然有主角賴恩雷諾士的自嘲。死侍在開場大戰開始前，掘出化成「鋼骨」的狼人骷髏並以骨頭作為武器，他更笑言人類全身有206根骨頭，但如果自己觀看《花邊教主》（Gossip Girl）時則會有207根！意思係《花邊教主》令他有生理反理。

碧琪麗芙莉參演《花邊教主》時正值20歲，顏值正處高峰。（《花邊教主》劇集劇照）

《花邊教主》為2007年至2012年播出的青春偶像劇，賴恩雷諾士的妻子碧琪麗芙莉（Blake Lively）飾演女主角Serena，是劇集金髮碧眼的顏值擔當，在《花邊教主》接近終章時，二人則因為合作《綠燈俠》（Green Latern）結緣並閃婚！

死侍在開場的大戰前掘出狼人的金鋼骷髏，更以骨頭為武器殺敵。（《死侍與狼人》電影劇照）

碧琪麗芙莉與賴恩雷諾士於DC超級英雄電影《綠燈俠》首度合作飾演情侶，更因為作品結緣而閃婚！（《綠燈俠》電影劇照）

賴恩雷諾士與碧琪麗芙莉結婚後，二人非常落力「造人」，先後誕下四位子女，最細一位更於去年《死侍與狼人》拍攝期間出生，所以在劇情中，賴恩雷諾士飾演的「好侍」（Nice Pool）則笑言碧琪麗芙莉客串飾演的「女侍」（Lady Pool）身材非常好，完全看不出正在懷孕途中！

賴恩雷諾士於《死侍與狼人》劇情中不忘以老婆碧琪麗芙莉開玩笑，笑言太太在懷孕期間客串「女侍」一角，身材依然非常好，看不出正在懷孕途中。（《死侍與狼人》電影劇照）

在《死侍與狼人》劇情中，兩位男主角有不少大打出手的片段，另外亦有兄弟「基情」的相處時光，其中一幕當狼人出手揸死侍大髀時，死侍亦非常抵死地表示叫狼人收手、否則會告訴碧琪的對白，繼續以自己與太太碧琪麗芙莉恩愛的關係大開玩笑！

賴恩雷諾士與愛妻碧琪麗芙莉一向非常恩愛，連被狼人揸大髀亦警告要向老婆告發！（視覺中國）

笑曉治積曼離婚後身材走樣

賴恩雷諾士在《死侍與狼人》自嘲自外，當然沒有放過當紅程度不輸自己的曉治積曼，劇情中在曉治積曼爆衫展示超結實胸肌腹肌之前，死侍竟以曉治積曼去年離婚的震撼消息大開玩笑，指曉治積曼在離婚後「冇王管」放縱致身材走樣。雖然賴恩雷諾士大膽以曉治積曼長達二十多年的童話式婚姻告終為Inside Joke開玩笑，但事實上曉治積曼早於開鏡前接近一年開始操肌，更在社交媒體分享「再次成為狼人」的操練過程，成果亦在銀幕上有目共睹！

曉治積曼去年與Deborra-Lee Furness離婚，二人的婚姻曾一度被外界認為是荷里活的童話。（Getty Images）

單看劇照已經知道曉治積曼的身材從來沒有走樣！（《死侍與狼人》電影劇照）

暗串一位巨星超爛英雄片代表作

在《死侍與狼人》劇情中，有多位資深演員復刻飾演自己超過二十年前的超級英雄人物，其中包括一代女神珍妮花嘉納（Jennifer Garner）。珍妮花嘉納曾兩度飾演超級英雄角色黑天使（Elektra），分別為2003年版《夜魔俠》（DareDevil）及2005年推出的角色同名自傳作品《黑天使》（Elektra），角色為遊走於正邪之間的女殺手。珍妮花嘉納當年兩套黑色與深紅色性感戰鬥服，成功俘虜不少男影迷，亦因為《夜魔俠》而與男主角賓艾佛力（Ben Affleck）結緣，二人於2005年結婚，婚後誕下三位子女，婚姻最後於2018年告終。

珍妮花嘉納當年飾演黑天使，真係非常吸引！（《夜魔俠》電影劇照）

賓艾佛力與珍妮花嘉納合作《夜魔俠》後撻着。（《夜魔俠》電影劇照）

賓艾佛力與珍妮花嘉納因《夜魔俠》結緣，婚後誕下三位子女，最後於2018年離婚。（Getty Images）

2003年上映的《夜魔俠》，被Marvel粉絲公認為其中一部拍得最爛的超級英雄電影，亦成為巨星賓艾佛力從影以來的污點之一，但電影令他與珍妮花嘉納結緣卻同時成為一時佳話。雖然二人最終離婚收場，但決定共同撫養三位子女，亦算非常負責任，所以當死侍提到夜魔俠戰死時，一方面暗串賓艾佛力版的《夜魔俠》不入流，但同時珍妮花嘉納亦表示「噢！沒有所謂」，亦似乎看淡這段婚姻旳種種經歷。