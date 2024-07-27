異形羅穆盧斯｜記者會遭異形突襲　台上「爆肚」台下暈低全場尖叫

全球注目的美國動漫影視界盛事，聖地牙哥Comic-Con動漫展，進入第二天，焦點是由金像提名大導演列尼史葛 Ridley Scott監製及《禁室殺戮》、《鬼玩人》導演兼編劇費德亞發拉斯 Fede Alvarez執導的暑期壓軸荷里活鉅製《異形：羅穆盧斯》（Alien: Romulus），電影將於8月15日震撼大銀幕，已令Comic-Con動漫影視迷熱切期待，齊齊進入Comic-Con最大的Hall H參加《異形：羅穆盧斯》座談會，率先欣賞兩段全新片段，場內更大搞異形來襲恐怖氣氛，引來全場尖叫。

一眾主創人物，齊齊出席聖地牙哥Comic-Con動漫展。（大會提供）

Comic-Con率先曝光的《異形：羅穆盧斯》片段，展示了一班年輕外星殖民與異形、抱面體和破胸體面對面的可怕景象。第一個片段看到《殺人不難》年輕實力男星大衞莊遜（David Jonsso）擔演的合成人男主角安迪（Andy），試圖利用合成材料製成的零件進行自我修復。當殖民者試圖修復他時，他們意識到自己身處在一個充滿異形蛋的房間裡，這些異形蛋開始孵化並攻擊船員。

全場人士玩得投入。（大會提供）

在另一個片段中，佳莉絲柏妮飾演的女主角穎（Rain）和 首次參演電影的Aileen Wu飾演的 Navarro，被困在一艘逃生船上，令他們恐懼的是，Navarro意識到自己體內有一件外星生物，而這件外星生物很快就從她身體破胸而出。

有工作人員上台表演「爆肚」，一樣令現場觀眾興奮。（大會提供）

又有工作人員扮成被抱面體纏身至窒息暈倒。（大會提供）

片段播放完畢後， Hall H更大搞異形來襲恐怖氣氛，當台上的導演費德亞發拉斯被問到否發過關於電影中異形的噩夢時，突然全廳變黑，紅燈和警報聲佔領了 H Hall，緊接著是電子抱面體在舞台上暴走，台上還有演員遭破胸體襲擊而倒下。IGN亦在YouTube發放影片片段，主持亦齊齊扮被抱面體襲擊而暈低，氣氛迫真。

一眾演員跟導演，跟現場觀眾合照。（大會提供）

女主角佳莉絲柏妮在Comic-Con分享說：「當日我正在拍攝《貓王與我》煞科戲時，透過Instagram知道自己獲取錄成為《異形：羅穆盧斯》女主角，感到興奮又驚訝，有點難以置信！」導演費德亞發拉斯回應：「佳莉一直是《異形：羅穆盧斯》女主角第一人選，而劇本也是為她而寫。」

到來採訪的朋友，都玩得盡情。（大會提供）

另一驚喜是《異形》之父列尼史葛和金像奇幻片大師吉拿域戴拖路 Guillermo del Toro透過視像直播向費德亞發拉斯和演員們發問。費德被問到《異形》系列最佳到最差排名榜時，他沒有說出哪一部最差，指出1979年的原版《異形》是他的最愛，則是指《異獸戰2》（Aliens vs. Predator: Requiem》可能算是一個「較為不太好」的版本。