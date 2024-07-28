生萬物︱楊冪新劇演落難村姑　皮膚比臨記白晳似千金小姐惹負評

內地「八五花」頂流女演員楊冪，2024年上半的影視成績強差人意，一反票房收視保證的地位。繼喜劇電影《沒有一頓火鍋解決不了的事》因票房遠低預期下撤檔，連劇集《狐妖小紅娘月紅篇》上演的「人妖戀」觀眾亦不賣帳，低迷的形象與成績令不少影迷跌破眼鏡。近日楊冪主演的一部新劇《生萬物》於內地開鏡拍攝，劇情講述楊冪飾演的寧綉綉原本是千金小姐，因經歷變故落難而下嫁農村丈夫成為村姑，但尚在拍攝途中已引起大量網民批評！

楊冪作為內地八五花的頂流女演員，近來不少作品卻意外接連翻車。（視覺中國）

楊冪早前主演的《狐妖小紅娘月紅篇》收視麻麻。（《狐妖小紅娘月紅篇》劇集劇照）

楊冪拍攝《生萬物》的花絮圖片日前於微博上瘋傳，從相片中可見楊冪以大肚婆造型示人，雖然腹部在厚布衣衫下明顯隆起，但一張精緻的面孔卻一樣白晳瘦削，與身型反差極大！楊冪不但造型與身材配合上出事，而且化妝上亦惹來不少網民談論。在花絮相片中，估計正在拍攝劇集尾段的楊冪，皮膚明顯相比身邊的年長村婦白晳，一棕一白的皮膚形成甚大差異，令網民嘲諷指：「楊冪最少比臨演白淨三度！」

楊冪主演的《生萬物》早前開鏡，楊冪於劇集中飾演一位村姑。（微博圖片）

楊冪於《生萬物》裡飾演村姑，但皮膚卻明顯比身邊的臨演白晳好幾度！（微博圖片）

楊冪主演的新劇《生萬物》在拍攝期間已開始宣傳。（微博圖片）

楊冪新作《生萬物》雖然在拍攝期間已惹起網民熱議，但由於將會在2025年才播出，所以今年下半年仍有機會力谷人氣，猶其楊冪與章子怡、趙麗穎等合作主演、陳可辛執導的鉅作《醬園弄》將會上映，或能夠憑大師級作品重奪口碑！