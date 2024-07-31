紮職3｜「加錢哥」鄭浩南重磅加盟　仲有一代殺手要「倒轉」江湖

由黃宗澤、張繼聰、陳家樂、周勵淇、鄭浩南、陶大宇等合演的英皇電影《紮職3》，正式宣布將於8月29日暑期壓軸正式上映。相隔一年，黃宗澤、張繼聰、陳家樂三兄弟㩦同全新角色回歸《紮職》系列，惟當中兄弟情義不減，三子在片中將牽涉一場權力鬥爭，引發一場熱血之戰！

第二集班底黃宗澤、張繼聰、陳家樂，繼續擔正。（《紮職3》劇照）

片中權力鬥爭的核心正是全新加盟《紮職》系列的兩位大佬，其中一位是在電影《黑社會2》中，以「加錢」出名，為錢死為錢亡的鄭浩南。而另一個就係一代師奶殺手，唱《倒轉地球》唱到成為自己金曲的陶大宇。

兩位叔父，適逢幫會即將要選出新一屆龍頭，正冒起的二人勢均力敵，旗鼓相當，怎料鄭浩南的三個門生黃宗澤、張繼聰、陳家樂卻在龍頭決議前夕失職，將社團資金被人攔逃截劫，令龍頭之爭出現變數。到底鄭浩南能否挽回幫會中人的信心力抗陶大宇？而三子又能否成功化解危機？

鄭浩南在《黑社會2》加錢哥形象，深入民心。（《紮職3》劇照）

紥職三子率先透露今次角色重新洗牌，性格與上年大不同。今集Bosco角色重情重義：「今次呢個角色好重兄弟情，同時亦係好尊重大佬Mark哥（鄭浩南）。佢表面看似威猛，但係對數字方面就好弱，係好有趣嘅角色。至於同周勵淇嘅感情線，可以話係從誤會中認識，開頭互相睇大家唔順眼，不過緣份令佢哋走埋一齊。」

唔知呢位大佬，係咪一樣好好唱口。（《紮職3》劇照）

而張繼聰的角色背付重擔，情緒最深沉：「呢個係充滿矛盾同內疚角色，一方面要兼顧兄弟情，另一方面為咗身患重病嘅親生妹妹，喺財政上面泥足深陷，引致做錯咗一啲決定。而家樂今集則一洗前年深謀遠慮個性，行事以情緒主導：「今次角色係一個衝動派，好多時係情緒行先，好多時都會做錯決定！呢份衝動嘅性格令到故事入面三兄弟會接受好多挑戰！」

從預告所見，三兄弟再次陷入互有猜度的情況。（《紮職3》劇照）

導演吳家偉今次主打為電影注入更高戲劇性和張力，他提到：「講述黑幫的電影在90年代曾經非常流行，是香港電影的一個重要題材。但隨著時間的推移已經逐漸淡化和消失。拍攝《紮職3》有這個機會給我去回憶和呈現這種曾經存在的電影類型，幫會通常牽涉到權力鬥爭、背叛、暴力和義氣等元素，這些都可以為電影創造非常強烈的戲劇性和張力，希望給觀眾帶來震撼和期待感。」

電影將於8月29日上畫。（《紮職3》海報）

電影公司今日釋出的電影海報及預告，海報帶出黃宗澤、張繼聰、陳家樂三子個性陰沉的一面，而預告片中所見三子不乏動作場面，連場打鬥、劈友、追逐場面，其中一幕更見幫會近百人大混戰，場面震撼，誓必令觀眾耳目一新！而鄭浩南及陶大宇一舉手一投足盡顯大哥風範，渾身是戲，看來這一場明爭暗鬥無可避免！