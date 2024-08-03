爭霸︱馮素波爆吳岱融曾學芭蕾舞　讚私隱公署換面效果︰都幾似喎

香港黑幫傳奇電影《爭霸》由黃泰來監製、劉俊輝執導，吳岱融、潘梓鋒、馮素波、黎燕珊、利穎怡、邱萬城、劉子儀（可人Kelly）主演，電影今日（3日）舉行開鏡儀式，祈願拍攝順利票房大好。《爭霸》劇情講述兩代於澳門叱吒風雲的黑幫傳奇人物發跡與衰落的故事，主角吳岱融與馮素波亦於開鏡儀式上接受訪問，分享電影角色與彼此多年交情。

《爭霸》男主角吳岱融今日出席電影開鏡儀式。（葉志明 攝）

在《爭霸》劇情中與吳岱融飾演母子的馮素波，今日亦有出席電影開鏡儀式。（葉志明 攝）

香港黑幫傳奇電影《爭霸》今日舉行開鏡儀式，吳岱融、馮素波、邱萬城、Kelly劉子儀等演員齊集。（葉志明 攝）

吳岱融與馮素波於《爭霸》劇情中飾演母子，吳岱融介紹角色時表示是一位黑幫大哥：「做一個好狠嘅江湖大佬！都好多打鬥、好真實嘅情節。」不少觀眾一直期待吳岱融重現「鷲哥」的霸氣演繹，他則笑言：「唔同嘅，呢個係比較狠嘅江湖大佬，鷲哥上咗岸啦、雄霸一方嘅，呢個都係、但多好多刀光劍影嘅戲。」劇情牽涉不少動作戲份，吳岱融自言一直有保持狀態：「一路以嚟都有運動，跑下步同踢波，有時拉下筋、做下瑜珈！」

吳岱融受訪時分享今次在《爭霸》裡飾演一位江湖大佬，更有不少刀光劍影的戲份。（葉志明 攝）

飾演媽媽的馮素波受訪時則表示已認識吳岱融多年：「未合作之前已經識，有排過話劇。岱融個人好好，我識咗佢前前後後三十年喇！」更踢爆對方曾學過芭蕾舞所以身手依然了得：「講起以前練功點練，原來係跳芭蕾舞，所以佢話而家條腿仲係好得！」吳岱融亦笑指：「點解我會拉到一字馬，就係因為早期我喺新加坡入兵役，佢哋有教我哋芭蕾舞！」亦想不到服役所學能夠應用在演戲上：「起碼腳都踢得高啲啦！好多嘢都冇諗過，原來學過芭蕾舞，但以前有呢個過程，好多嘢都成為咗準備。」

馮素波與吳岱融認識長達30年，更踢爆對方原來學過芭蕾舞，所以動作與腿功相當厲害。（葉志明 攝）

本月7日將迎來80大壽的馮素波，表示將會大排筵席慶祝：「啲契仔話同我食飯喎，叫做係咁易百幾人食餐飯！」但未有透露曾經合作的男團MIRROR成員能否到場，但從影多年的老朋友則會現身：「七公主裡面會有幾個公主嚟啦！」

馮素波於本月7日迎來80大壽，表示會筵請百人，包括七公主的幾位成員。（葉志明 攝）

日前馮素波於私隱專員公署的影片中「現身」，專員透過影片示範Deep fake換面做馮素波，波姐則笑言：「我個契仔畀咗我睇，話咩換面都唔知咩嚟，一睇效果都幾似喎！唔好受騙呀你哋，波姐唔會打電話視象畀你哋㗎！」談到曾否遇過電話騙案，波姐則表示：「唔聽咪得囉！自己唔識嘅電話就唔好㩒嚟聽。」更笑言身邊不少人投訴遇過行騙電話：「你自己唔聽咪唔駛煩囉，做咩又要聽又要話人煩！」