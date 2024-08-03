爭霸︱邱萬城曾合作《正義迴廊》　遙距支持莊韻澄︰佢唔係衝動嘅

香港黑幫傳奇電影《爭霸》由黃泰來監製、劉俊輝執導，吳岱融、潘梓鋒、馮素波、黎燕珊、利穎怡、邱萬城、劉子儀（可人Kelly）主演，電影今日（3日）舉行開鏡儀式，祈願拍攝順利票房大好。《爭霸》劇情講述兩代於澳門叱吒風雲的黑幫傳奇人物發跡與衰落的故事，資深電影及舞台劇演員邱萬城亦於開鏡儀式上接受訪問，分享發展近況並談及曾合演電影的莊韻澄（Xenia）的離婚事件。

吳岱融與資深演員邱萬城合作《爭霸》，劇情中分別飾演江湖大佬與門生。（葉志明 攝）

香港黑幫傳奇電影《爭霸》今日舉行開鏡儀式，吳岱融、馮素波、邱萬城、Kelly劉子儀等演員齊集。（葉志明 攝）

邱萬城談及《爭霸》角色時表示，自己的戲份將貫穿整部電影：「因為岱融哥係我真．大佬嚟，我係佢頭馬，而阿華（潘梓鋒 飾）就係我條𡃁，係我介紹佢畀岱融哥識嘅！所以佢哋話我嘅戲份會貫穿成套戲，我都吓咗一聲！」在《爭霸》以外，邱萬城更透露有份參演另一部話題鉅作：「我最近有拍《寒戰III》少少，因為《寒戰II》我都有拍，幾好玩㗎！」但劇組目前保持一切神秘，邱萬城亦表示希望觀眾到時入場支持！

邱萬城提到有份參演《寒戰III》，但劇情上現階段保持神秘，希望觀眾入場支持！（葉志明 攝）

Xenia莊韻澄近日決定離婚並成為新聞焦點，曾與Xenia在《正義迴廊》合作的邱萬城亦表示關心對方情況：「其實唔敢騷擾佢，對一個女仔嚟講婚姻咁大件事，反而我哋畀唔到啲咩意見佢。」他亦續指：「但我覺得表姐（莊韻澄於《正義迴廊》角色）佢係一個理性嘅女仔，希望件事可以好好結果。啱咪一齊、唔啱咪分開囉，何苦要折磨大家、仲要折磨個仔，我就覺得（準前夫）有啲過份！」

莊韻澄曾參演《正義迴廊》，飾演表姐一角。（《正義迴廊》電影劇照）

莊韻澄離婚登上新聞後，邱萬城一直未有與對方聯絡：「有支持下，佢出啲Post我咪Like下，精神上嘅支持好重要，但我覺得佢諗清楚先做、唔係衝動嘅。」

邱萬城與莊韻澄曾於《正義迴廊》裡合作。（網上圖片）

談到發展近況，邱萬城亦透露五月時入院為膝蓋進行手術：「我瞓咗三日醫院就落床，一個月後就唔駛撐拐杖。」續指未對拍攝造成太大影響：「冇乜後遺症嘅，但感覺有嚿嘢喺膝頭哥入面，因為佢成個都係鈦金屬，去機場（過金屬探測）就會嘟嘟聲！」至於術後能否應付《爭霸》拍攝的動作場面，邱萬城則表示：「有一場大場面，我好期待㗎，會喺澳門出現。我已經講咗做到就做，真係做唔到就麻煩畀個替身我。」