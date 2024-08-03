爭霸︱劉子儀處女作獻大尺床戲　修身不敢偷懶：兩個禮拜冇乜食嘢

香港黑幫傳奇電影《爭霸》由黃泰來監製、劉俊輝執導，吳岱融、潘梓鋒、馮素波、黎燕珊、利穎怡、邱萬城、劉子儀（可人Kelly）主演，電影今日（3日）舉行開鏡儀式，祈願拍攝順利票房大好。《爭霸》劇情講述兩代於澳門叱吒風雲的黑幫傳奇人物發跡與衰落的故事，女主角Kelly劉子儀亦於開鏡儀式上接受訪問，分享首次參演電影的心情與處女作性感尺度！

影壇新人Kelly劉子儀，首次拍電影已擔任《爭霸》女主角！（葉志明 攝）

Kelly劉子儀今日以粉紅色低胸短裙亮相，曲線身材非常吸睛！（葉志明 攝）

香港黑幫傳奇電影《爭霸》今日舉行開鏡儀式，吳岱融、馮素波、邱萬城、Kelly劉子儀等演員齊集。（葉志明 攝）

劉子儀首次參演電影已經成為女主角，受訪時亦非常雀躍：「我好激動呀！為咗呢部電影我提前兩個禮拜Keep Fit！因為我有好多場戲要騷身材，所以呢兩個禮拜基本上冇乜食過嘢。」Kelly在社交媒體上不時分享健身運動過程，為拍戲上鏡亦不敢偷懶：「我平時已經做好多運動，會做Gym同埋打拳！」

Kelly劉子儀於《爭霸》開鏡上接受訪問，透露處女作已獻上大尺床戲。（葉志明 攝）

Kelly平時靠健身與打拳維持完美身材。（劉子儀IG圖片）

Kelly平時靠健身與打拳維持完美身材。（劉子儀IG圖片）

Kelly身為女主角，在《爭霸》劇情中飾演男主角的女友，她透露將有極多性感戲份：「暫時會有好多泳衣、喺泳池邊嘅戲份，會同Brian有親密戲份。（包括床戲？）都會有！」對於在大銀幕上展示自己的體態與拍攝親密戲份，Kelly表示已有心理準備，「我Ok㗎！冇問題！」同時亦有為演技做功課：「我有不停咁睇劇本，同埋對住塊鏡係咁練習。」

劉子儀為演出修身外，更落足心機讀劇本。（葉志明 攝）

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