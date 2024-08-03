紅天鵝｜鄭智薰金荷娜修成正果　貪婪奶奶被自己人反咬觀眾睇得爽

由「韓劇女王」金荷娜、「韓流元祖」Rain鄭智薰聯手主演的原創韓劇《紅天鵝》，獲極好口碑。Rain鄭智薰亦於其Instagram平台發出訊息，恭賀《紅天鵝》成功搶佔香港、新加坡、台灣、韓國Disney+ 平台No. 1，引得一眾粉絲瘋狂俾Like！

Rain鄭智薰聯手主演的原創韓劇《紅天鵝》，獲極好口碑。（《紅天鵝》劇照）

《紅天鵝》全劇10集現已於Disney+ 獨家上線，二人於劇中的出軌禁忌之戀已看得觀眾想入非非，而當中爽度爆標的復仇線亦看得觀眾拍爛手掌，最終鄭智薰所飾演的最強保鑣徐蹈允憑藉機智揪出終極Boss，令全員奸人鋃鐺入獄！

飾演花人集團會長朴美蘭的徐梨淑，將角色極強控制慾、極度貪婪的面貌完美呈現，令觀眾看得恨之入骨。（《紅天鵝》劇照）

貪婪奶奶被情夫反咬一口觀眾嗌爽

飾演花人集團會長、吳婉秀(金荷娜 飾)奶奶朴美蘭的徐梨淑，將角色極強控制慾、極度貪婪的面貌完美呈現，令觀眾看得恨之入骨。貴為財閥集團會長的她，本已腰纏萬貫，但仍然對權力、名聲非常看重，因被媳婦的名聲搶過風頭視之為眼中釘，不停施計刁難。一頭高聳的髪型以及咆哮式的對白演繹，成功以奸人形象「入屋」！而她最終亦被自己的情夫施計反咬，奸人反被奸人害鋃鐺入獄，觀眾看得非常爽！

最終亦被自己的情夫施計反咬，奸人反被奸人害鋃鐺入獄。（《紅天鵝》劇照）

鄭智薰型爆智破奸人計劃

本為查探好友被殺害一事而進入花人集團擔當保鑣的徐蹈允 (鄭智薰 飾)，與日久生情的吳婉秀致力查探出花人集團秘密資金的來龍去脈。徐蹈允隨後一步步查探出家族內眾人的秘密，更揭開家中小兒子原來並非已故會長的親生兒子，而是財閥家奶奶與情夫偷情所出！劇情橋段令觀眾完全猜想不到，衝擊大家想像！

意想不到的竟是情夫就是劇集中的終極Boss！（《紅天鵝》劇照）

情夫真面目終極現身

本來財閥會長與集團律師私通生出私生子已令觀眾大表衝擊，而更意想不到的竟是情夫就是劇集中的終極Boss！情夫本以為親生兒子為集團中的小兒子可以令自己地位超然，可惜財閥奶奶卻一直只視他為工具，甚至是僕人，令他決定以吞併財閥集團為目標。可是，計劃被正義一方的保鑣徐蹈允洞悉，瓦解其計劃令心愛的吳婉秀安然度過，大團圓結局！

大團圓結局必然有金荷娜與鄭智薰這對情侶有情人終成眷屬！（《紅天鵝》劇照）

金荷娜、鄭智薰有情人終成眷屬

大團圓結局必然有金荷娜與鄭智薰這對情侶有情人終成眷屬！吳婉秀於各種紛爭解決後，決心繼續以慈善事業為主，幫助弱小社群。而本來被招攬重返警隊的徐蹈允，最終亦跟隨吳婉秀，以慈善為己任，造福人群。二人最後甜蜜相擁，閃爆全網！