62歲湯告魯斯傳戀上女歌手譜父女戀　新女友患罕見疾病天生冇前臂

現年62歲的湯告魯斯（Tom Cruise）是荷里活公認的「鑽石王老五」，其感情生活一向都備受傳媒及外界關注。去年湯告魯斯傳出與36歲俄羅斯失婚名媛Elsina Khayrova拍拖，但兩人最終分手收場。繼今年3月與《壯志凌雲：獨行俠》（Top Gun: Maverick）中合作過的女星Monica Barbaro傳出緋聞後，日前再被傳媒爆出戀上25歲西班牙殘障女歌手Victoria Canal，譜出父女戀。

湯告魯斯（Tom Cruise）是荷里活公認的「鑽石王老五」。（Getty Images）

25歲的女歌手Victoria Canal出世已患上罕見疾病羊膜帶綜合症，導致出生時就沒有右前臂，但自6歲開始受祖母薰陶下，學習鋼琴與聲樂訓練，克服肢體障礙成為音樂人。在疫情期間，Victoria Canal一家遷至荷蘭阿姆斯持丹，並開始創作自己的音樂，並且於網絡上分享。

Victoria Canal是西班牙歌手。（IG圖片）

據外國傳媒報道，湯告魯斯與Victoria今年在英國大型音樂節Glastonbury認識，兩人一見如故成為好朋友，早前女方更獲邀到《職業特工隊8》（Mission: Impossible 8）於英國牛津郡拍攝地探班，令大批工作人員感意外。

Victoria Canal出世已患上罕見疾病羊膜帶綜合症，導致出生時就沒有右前臂。（IG圖片）

Victoria不時在IG分享性感照。（IG圖片）

消息指，Victoria在片場逗留了一整天，更與湯告魯斯雞啄唔斷，有跟湯告魯斯合作多時的工作人員表示湯告魯斯向來不會邀請「普通朋友」去片場看他拍戲，所以認為兩人的關係非比尋常。另外，有工作人員透露兩人經常見面及約會至少5次，Victoria更到訪過湯告魯斯位於倫敦西部騎士橋的豪宅。

湯告魯斯握着Victoria Canal的手走下直升機的幾級腳踏，非常貼心！（視覺中國）

另外，早前Victoria不避嫌在Instagram公開與湯告魯斯在歌手Bruce Springsteen英國演唱會的後台合照。其實湯告魯斯向來對西班牙女星情有獨鍾，2000年初曾與西班牙影后彭尼露告絲（Penélope Cruz）拍拖約三年，更一度談婚論嫁，可惜最後因聚少離多而分手。