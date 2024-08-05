成龍現身頒獎禮獻唱牽高潮　頭髮重返霸王級烏黑濃密令人羨慕

內地年度影壇盛事「第37屆大眾百花電影節」昨晚（4日）舉行閉幕儀式及頒獎禮，除了一眾榮獲提名的演員與幕後影人亮相紅地氈，連舉世知名的香港動作巨星成龍亦有出席！成龍大哥昨晚以一身米白色唐裝亮相，更手執兩隻熊貓公仔登上紅地氈，大哥罕有光臨電影節，狀態亦份外精神抖擻、紅光滿面！

成龍大哥現身「第37屆大眾電影百花獎」閉幕紅地氈，精神抖擻紅光滿面！（視覺中國）

現年70歲的成龍大哥，早前曾被指頭髮突變稀疏、兩腮短鬚斑白，蒼老狀態令一眾粉絲非常憂心！及至昨日大哥亮相時，不但成為全晚知名度最高的國際級華人影星，精神魄力十足之餘，外型更返老還童，髮型相比之前明顯回復濃密，逆齡重返「霸王級」烏黑亮澤，令一眾影迷羨慕之餘亦鬆一口氣！

成龍早前亮相活動時的「白鬚公」外型，被指「斷崖式衰老」。（微博圖片）

70歲的成龍大哥逆齡髮型重返「霸王級」烏黑亮澤，令人影迷鬆一口氣！（視覺中國）

成龍大哥今年雖然未有作品於「大眾百花電影節」入圍，但亦一貫支持中國影壇發展，積極提攜後輩及見證成長。成龍亦在閉幕禮上擔任表演嘉賓，激罕大開金口演唱《壯志在我胸》，牽起全晚頒獎禮高潮，一眾出席演員影人更站立拍手和唱！成龍亦透過歌詞勉勵一眾後輩，最後更表示「我們大家都要認真的面對我們的人生」。

成龍更擔任頒獎禮表演嘉賓，罕有開金口演唱《壯志在我胸》。（視覺中國）

成龍大哥演唱牽起全晚高潮，全場演員影人起立拍掌！（視覺中國）

然而在成龍演唱期間，現場音響伴奏效果卻意外過大，讓原本獨唱的成龍歌聲有如萬人合唱，令內地網民在廣傳影片時，留言指成龍大哥疑似咪嘴。但內地亦有不少網民驚訝成龍高齡下，不但有氣場、而且有氣唱足成首歌，表示非常佩服！