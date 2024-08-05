望月︱李靖筠角色迷失信觀眾有共鳴　李麗珍首演同母異父子女之母

觀眾引頸以待多時，由羅耀輝監製及導演，李靖筠（Gladys）、陳湛文及金馬影后李麗珍主演，李芯駖 @ COLLAR、張松枝、王啟豪、戴玉麒、蒙潔及周祉君等聯合演出之溫暖治癒系電影《望月》初回海報正式曝光，並宣布將於9月19日中秋節檔期隆重上映，而9月17至18日將會提供優先場。

李靖筠（Gladys）、陳湛文及金馬影后李麗珍主演的溫暖治癒系電影《望月》，將於9月19日中秋節檔期隆重上映！（《望月》電影劇照）

電影為導演羅耀輝繼備受好評的前作《幸運是我》後，再度刻劃人與人之間的細膩情感，今個中秋節為觀眾帶來這部有笑有淚的溫情小品。電影較早前曾入選第20屆香港亞洲電影節、第 11 屆巴塞隆那亞洲電影節、光影浪潮－香港電影新動力2023及第 14 屆北京國際電影節，收獲觀眾好評，反思出如何成家的討論。電影以家庭關係為題，刻劃一家人之間各有秘密，而又互相影響，故事有笑有淚。

《望月》以家庭關係為題，刻劃一家人之間各有秘密，而又互相影響，故事有笑有淚。（《望月》電影海報）

過去數月，片中演員出席不同本地及海外電影節四出宣傳《望月》，並暢談自己於新片的突破之處，是日初回海報緊接登場，李靖筠於海報中呈現幻得幻失的情緒，陳湛文則面帶愁緒一支公唱起悶歌，而李麗珍一臉若有所思，帶有一份孤獨。 Gladys深受角色「美珍」感動，透露是其近年最喜歡的一個角色：「美珍在每次失去的經歷中急促成長，每段關係都讓她感到迷失，相信會為觀眾帶來共鳴。」

Gladys李靖筠於《望月》裡飾演美珍，直言為近年最喜歡的角色，亦深信觀眾能夠有共鳴。（《望月》電影劇照）

飾演媽媽的李麗珍曾透露：「自己第一次在電影中有兩段婚姻兼各育有一個孩子，感謝導演給她這個演出機會。」飾演大哥的陳湛文笑言自己為《望月》奉上多個「第一次」：「自己為電影獻出了多個第一次：首次飾演兄長、首次飾演芯駖的丈夫，更特別是首次在大銀幕上獻唱，因而特別著緊觀眾對此的評價。」而真正首次演戲的COLLAR成員李芯駖分享：「在戲中飾演陳湛文的妻子，感謝他每次拍攝事前給予方向，因而激發了自己的臨場反應。」

李麗珍在《望月》的角色曾歷兩段婚姻，與兩位丈夫各育有一位孩子。（《望月》電影劇照）

陳湛文首次在大銀幕獻唱。（《望月》電影劇照）

陳湛文與李靖筠在《望月》劇情裡飾演兄妹。（《望月》電影劇照）

女團COLLAR成員李芯駖首次踏入大銀幕，與陳湛文飾演夫妻。（《望月》電影劇照）

《望月》故事講述父親在美珍（李靖筠 飾）小時候離家出走，再也沒有回來，留下母親、大哥和她。一家三口表面和睦相處，但每個人心中都各有秘密。美珍在便利店卑微地工作，每日受經理的氣，唯有將心神寄托在交友app上認識的男生；大哥（陳湛文 飾)生意不順，與妻子（李芯駖 飾）分居，卻在家人面前假裝恩愛；母親（李麗珍 飾）為家人勞心勞力，其實仍對多年前一件令丈夫離去的事感到內疚。人有悲歡離合，他們終會意識到，相聚一刻就是最大幸福。