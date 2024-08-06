27歲星女郎五官惹後天升級疑雲　笑容僵硬鼻樑角度更顯筆挺尖削

童星出身的內地女演員徐嬌，憑2008年周星馳自編自導自演電影《長江7號》中反串飾演男主角小迪出道，當年更榮獲第28屆香港電影金像獎「最佳新演員」獎。16年後，徐嬌轉眼今日（5日）27歲生日，並完成在美國藝術中心設計學院修讀的電影系學士，重返中國影壇！昨日（4日）徐嬌亮相「第37屆大眾電影百花獎」頒獎典禮，以一身白色平口露肩長裙現身，少女味十足！

徐嬌昨晚出席「第37屆大眾電影百花獎」閉幕兼頒獎典禮，以一身白色平口露肩長裙現身，少女味十足！（視覺中國）

徐嬌於周星馳自編自導自演作品《長江7號》出道。（《長江7號》電影劇照）

徐嬌昨日現身頒獎禮時，盤起一頭絲滑長髮，白晳的肌膚與鮮紅色唇膏亦讓她綻放少女味道，再配以簡約風格的白色平口露肩長裙與紅色繩結耳環，令人耳目一新！然而在徐嬌亮相後，不少內地網民分享美照期間，留言指徐嬌看似表情僵硬，未知是否久違影壇公開活動，所以顯得略為怕醜，展露笑顏時亦未如昔日一樣天真爛漫。

有網民表示徐嬌昨晚出席頒獎禮時表情僵硬。（視覺中國）

徐嬌亦在今日生日分享昨晚的造型美照。（徐嬌IG圖片）

更有眼利網民留意指，徐嬌的五官疑似變得比往日更立體，引來大家猜測她曾否進行後天升級，所以令笑容顯僵硬、鼻樑角度亦更挺拔尖銳。徐嬌今日亦在社交媒體上分享昨晚的典禮造型，瘦削的側面輪廓分明，鼻樑亦似乎更筆直，但常言「女大十八變」，徐嬌鮮有於公開活動露面，隨成長變得更清麗脫俗，或許觀眾網民亦要一段時間才慢慢適應得到。

有網民認為徐嬌的五官疑似後天升級，其中以鼻樑筆直程度為甚。（徐嬌IG圖片）

有網民認為徐嬌的五官疑似後天升級，其中以鼻樑筆直程度為甚。（徐嬌IG圖片）

徐嬌亦趁生日分享昨晚的造型美照。（徐嬌IG圖片）

徐嬌亦趁生日分享昨晚的造型美照。（徐嬌IG圖片）