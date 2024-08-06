分期付款愛上你｜堪稱泰版《天若有情》　女主角Yaya有吳倩蓮氣質

泰國電影近日又有話題作，催淚愛情片《分期付款愛上你》，由紅遍亞洲的泰國BL劇《只因我們天生一對》的男主角Bright（瓦奇拉維特奇瓦雷）及泰國億萬票房女神Yaya（烏拉薩雅斯帕邦德）主演。電影掀起話題，除了情節浪漫感人，最重要是內容貼地，探討了泰國社會上，各人充斥債務的問題，觀眾又可透過電影看到愛情的瘋狂，以及黑幫裡的純真。



Im因為要照顧生病的父親欠下巨額醫院費，只好向高利貸借錢。Ai Bo於是與Im達成協議，協助Im償還債務，並要求她與他約會作為回報。（《分期付款愛上你》劇照）

票房大破紀錄

電影於泰國上映首日票房便力壓《全職乖孫》，並同時超越同日上映的荷里活大片《特技狂人》，榮登泰國首日票房冠軍，更成為本年度第五位最高開畫票房的泰國電影。《分》在泰國上映後叫好叫座，口碑爆棚，男女主角更被力讚，當中女主角Yaya更被稱讚為媲美經典香港電影《天若有情》中的吳倩蓮。

電單車就是最重要的戲中道具。（《分期付款愛上你》劇照）

電單車、婚紗、流鼻血，天若有情三大元素。（《天若有情》劇照）

古惑仔愛上窮家女

話似《天若有情》，除了因為有浪漫的電單車情節，最主要是男主角Bright跟當年劉德華都是做古惑仔，而Bright就負責收數。故事講收債人Ai Bo（Bright 飾）為社團人士，負責追數，一天，他遇到一位單純的Im（Yaya 飾）。Im因為要照顧生病的父親欠下巨額醫院費，只好向高利貸借錢。Ai Bo於是與Im達成協議，協助Im償還債務，並要求她與他約會作為回報。最終Ai Bo愛上了Im，但後來發現自己正面對另一難關要過。

而戲中Yaya跟《天若有情》的吳倩蓮不同，非富家女出身，但二人都能演出一份我見猶憐的感覺，這方面有點相。

電影中飾演女主角的Yaya，坦言很喜歡這個劇本，尤其故事讓她看到並體驗到前所未見的世界另一面：「我承認是個生活過得很好的人，所以從來沒有接觸過這麼黑暗的事情。當我加入劇組時，我就覺得『原來他們必須經歷這樣的事情嗎？』這對我來說是感受到他們的生活，並不如想像中那樣容易。」

二人撻出真愛。（《分期付款愛上你》劇照）

難分難解。（《分期付款愛上你》劇照）

富貴Yaya拍戲體驗平民生活

而Yaya首度跟男神Bright合作並有大量對手戲，她非常佩服Bright亦大讚對方很努力：「Bright是個很努力的人，我真的很佩服他的工作精神，應該沒有人比他更適合這個角色了。觀眾可能會覺得他的角色很壞，但其實卻也相當溫暖，這跟Bright非常匹配。」而首度與Yaya合作的Bright，也大讚對手經驗非常豐富：「跟她合作非常舒服，而且她的演出經驗也非常豐富，給了我很多正能量。」

女主角Yaya坦言現實生活過得很好，從來沒有接觸過這麼黑暗的事情。（IG＠Urassaya Sperbund）

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泰國三人之中一人有債務問題

《分期付款愛上你》導演瓦蘇蒂克特皮奇也分享了關於這部電影的構思：「故事前提很清楚，是追債人和欠債人之間的愛情故事。我們要做的功課，是如何透過泰國背景來講述這個故事，以及思考如何讓觀眾對角色產生同理心。這是一部擁有強烈情感的愛情電影。

據說一半以上的泰國人都可能債務纏身。我們研究泰國真實生活，甚至調查過我們身邊的人。」事實上，根據國際金融協會(IIF)在2022年公佈的《世界負債報告書》當中，揭露泰國是亞洲家庭債務與國內生產總值(GDP)比率最高的國家，每三位泰國人當中，就有一位陷入負債問題，泰國家庭債務狀況也愈來愈嚴重。電影除了浪漫催淚的愛情故事外，也嘗試透過故事去探討泰國人負債的問題，為電影帶來了不一樣的深度。