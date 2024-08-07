內地網民投選最美女演員　迪麗熱巴僅排第三　一位八十後居榜尾

內地近年不少影視劇作百花齊放，其中「大女主角」劇集更成為主流，令不少年輕一代女演員被受注目，除了走紅多年的劉亦菲、楊冪、唐嫣、Angelababy楊穎等一眾「85花」成員以外，亦包括迪麗熱巴等大量新生代演員，影響力紅遍亞洲地區及華語影壇！近日內地網民發起「最美女演員」票選，吸引超過600萬名網民參與投票，結果更出乎意料！

新疆四大美女之一迪麗熱巴竟在網民投票裡排第三？！（迪麗熱巴微博圖片）

網民投選的結果出爐後，頭八名上榜女演員中，「八五花」的代表僅有榜尾的Angelababy楊穎，亦是上榜唯一的「八十後」女演員，一眾較年輕的新生代均已超前！其中擁有如混血兒一樣超深邃水靈五官、身材比例完美的迪麗熱巴，竟落後於兩位後輩，在網民心目中僅排第三名！

迪麗熱巴堪稱擁有完美五官與身材！（迪麗熱巴微博圖片）

Angelababy楊穎是唯一上榜的八十後女演員，更排在榜尾第八位！（楊穎微博圖片）

網民投選的第二名最美女演員，是全榜最年輕、現年僅25歲的趙露思，甫一出道便憑《傳聞中的陳芊芊》爆紅，以可愛甜美形象冧盡男粉絲，私底下的妝容服飾打扮更成為女粉絲爭相模仿的對象，難怪能夠從一眾前輩中脫穎而出，而過百萬選票登上第二位！

25歲的趙露思是網民票選「最美女演員」第二名，亦是最年輕的一位！（趙露思微博圖片）

（趙露思微博圖片）

（趙露思微博圖片）

至於榮封「最美女演員」第一位，則是已經紅到日本、連當地媒體也封她為「4000年一遇美女」的鞠婧禕，更以190萬票當選！現年30歲的鞠婧禕，擁有一副空靈氣質與精緻五官，她曾經以女子偶像組合成員身份出道，單飛後則接拍多部劇集，代表作品包括《芸汐傳》《新白娘子傳奇》及《如意芳霏》等。鞠婧禕的影響力更受到國際注視，曾經兩度登上福布斯中國名人榜，亦是福布斯中國30位30歲以下精英人物之一。

鞠婧禕被網民投選為中國「最美女演員」第一位！（視覺中國）

紅到日本的鞠婧禕，曾被當地傳媒封為「4000年一遇美女」！（視覺中國）

鞠婧禕的影響力更遍及國際。（視覺中國）

鞠婧禕亦名列福布斯中國名人榜。（視覺中國）

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