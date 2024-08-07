賭王千金台灣節目自爆靈異經歷　被「紅衣稻草人」片場跟到返屋企

賭王千金兼電影製作人何超儀，去年監製兼主演作品《怨泊》在台灣上映，超儀日前（5日）帶同852電影公司新人「二蚊」Iman到台灣開展宣傳，更亮相節目拍攝。《怨泊》劇情以日本靈異邪教為題材，何超儀亦在節目上談到過去拍攝鬼片時，身邊的寵物或工作人員均會出事，更自爆一次撞邪經歷，令人不寒而慄！

賭王千金何超儀為電影製作人兼演員！（何超儀IG圖片）

何超儀去年監製主演作品《怨泊》在台灣上映，超儀帶同公司新人「二蚊」Iman到台灣宣傳。（何超儀IG圖片）

何超儀於節目錄影時表示，自己過去拍攝不少靈異題材電影，但由於自己擁有「招陰體質」，所以經常出事，曾試過令八歲愛犬及家中飼養的金魚相繼離世，令她感到無奈與心痛，所以直言：「以後不要再找我拍鬼片！」

何超儀到台灣宣傳時更上節目講靈異經歷。（何超儀IG圖片）

關於拍攝靈異片的超自然經歷，何超儀亦自爆多年前拍戲期間，收工上車換衫時發現車上有一個「着紅衫嘅稻草人」，令她當場大驚，但由於拍足全日戲，所以照樣換衫離開，誰知稻草人竟跟到返屋企！超儀續指有人煮宵夜時，發現爐火已無故打開，當她以為是丈夫陳子聰幫助時，卻發覺對方已入睡，才驚覺可能是「紅衫稻草人」的作為。

唔通係呢個稻草人？（《蝙蝠俠—黑夜之神》電影劇照）

後來何超儀請風水師到家中處理，雖然被風水師指出自己不會捉鬼，但看得出何超儀印堂發黑，最後超儀要再請專業人士處理，才能順利送走「紅衫稻草人」！