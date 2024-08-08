楊凡經典《流金歲月》4K數碼修復版　9月8日文化中心舉行世界首映

由上世紀八十年代開始，楊凡導演是東方美學最具代表性的名字之一，無論男或女，又或者是一個場景，在他鏡頭下均能將最唯美的一面展示出來，因此去欣賞楊凡導演的電影絕對可以用「目不暇給、美不勝收」八個字去形容。

楊凡執導作品《流金歲月》4K數碼修復版，將於9月8日在香港文化中心大劇院舉行世界首映。（《流金歲月》電影劇照）

廣大戲迷必定記得於1988年由楊凡導演自編自導，花生映社有限公司攝製的《流金歲月》，這部電影改編自香港著名作家亦舒的同名小說，由八十年代影壇兩位閃爍耀目的女星鍾楚紅及張曼玉擔綱，她倆演繹純真少女至世故成熟的進程，更以當年香港社會的變化作呼應。電影畫面精心經營，構圖與燈光都極為考究，詩意滿溢。從煥發青春的飛揚，至歲月流逝的感喟，哀而不傷的情懷，教人低迴不已。

《流金歲月》劇情改編自亦舒同名小說，由張曼玉、鍾楚紅主演。（《流金歲月》電影劇照）

《流金歲月》不經不覺已面世36年，去年（2023年）花生映社為電影自資進行4K數碼修復，今年與香港電影資料館攜手合作，於2024 年 9 月 8 日（星期日）晚上7 時30 分，在香港文化中心大劇院舉行世界首映，為文化中心35周年誌慶節目之一，門票於今個星期五 (9號) 在城市售票網公開發售。電影經過修復後，更突顯了楊導對美學的極緻追求，《流金歲月》已成為展現香港當代流行文化的重要影片之一，屆時觀眾可以再次在大銀幕上欣賞到鍾楚紅及張曼玉的深情演出外，也可同時回味八十年代香港繁華的都市風貌。

《流金歲月》為張曼玉的重要作品之一。（資料圖片）

《流金歲月》為鍾楚紅的重要作品之一。（資料圖片）

除電影放映外，花生映社亦慷慨借出多幀《流金歲月》珍貴劇照及幕後花絮照片， 分別於文化中心及資料館展出。展覽首先於世界首映當日 (9 月 8 日) 在文化中心大劇院外展出，持票觀眾可先睹為快；接續由 9 月11 日至 12 月 30 日移師資料館免費展出。資料館期望透過是次展示，讓觀眾可以更深入了解及欣賞這部歷久彌新的電影。