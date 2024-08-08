巴黎奧運｜台AV網開天價邀法國撐竿跳選手演出：炫耀你的男子氣概

法國21歲撐竿跳選手Anthony Ammirati，在巴黎奧運資格賽中因下體撞跌竿而出局，雖然失落獎牌，但「大鵰」畫面在網絡瘋傳，他也因此爆紅，IG由不足1萬粉絲激增至20萬，更吸引成人電影網站開天價邀請他演出。

Anthony Ammirati因下體撞跌竿而出局，畫面於網絡瘋傳。（網上圖片）

Anthony Ammirati於上周六出戰巴黎奧運撐竿跳項目，挑戰5.7米高度時，因下體撞趺橫竿而被淘汰，無緣晉級決賽。攝影師拍下他「大鵰」撞竿的畫面在網絡瘋傳，網民對其下體尺寸嘖嘖稱奇，更吸引到色情直播平台以25萬美元（195萬港元）邀請他直播演出。

台灣成人直播平台開價50萬美元邀請Anthony Ammirati參與演出。（IG圖片）

而另一台灣成人直播平台接著以雙倍價錢，即50萬美金（約390萬港元）向Anthony Ammirati提出合作邀請，在Instagram以英文出Post寫道：「奧運後低迷讓你失望了？加入SWAG讓美好時光不斷滾動！在這裡炫耀你的男子氣概！讓SWAG成為你在台灣最好的朋友。價值超過50萬美元，立即行動！加入SWAG，將你的桿位提升到新高度！」、「英雄召集！特別邀請法國選手Anthony Ammirati加入我們。因為在 SWAG 可以盡情展現您的「男子氣概」！We want You！」