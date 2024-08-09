武替道｜《九龍城寨》劉俊謙伍允龍再聚　傳承香港動作向武師致敬

一部《九龍城寨之圍城》，將幾位年輕演員攀上事業另一新高，正當大家期待電影的續篇，由劉俊謙、董瑋、伍允龍、蔡思韵主演的新作《武替道》，將於9月26日上映。電影透過武師替身道出八十年代武打演員的辛酸經歷，對電影的貢獻，藉以傳承香港動作電影。而「信一」劉俊謙與「王九」伍允龍亦再次聚首，仲加埋「陳洛軍媽媽」蔡思韵。

電影以武師替身為題材，而先導海報更以香港動作片最經典的道具紙皮箱做「主角」。（《武替道》海報）

劉俊謙在戲中飾演新一代武師替身。（《武替道》劇照）

繼《九龍城寨之圍城》之後，劉俊謙、伍允龍、蔡思韵再次合作演出電影《武替道》，勢將一股動作電影氣氛延續。除了一班年青演員之外，兩位導演更難得邀請到近年甚少在幕前主演的動作演員，兼7屆金像武術指導董瑋出山，演繹一位性格固執的過氣武指，藉他以往的人生經歷，將香港動作電影的情懷及精神傳承下去。

對動作電影有濃濃的情意結。（《武替道》劇照）

同樣是動作演員出身的孖仔導演梁冠堯、梁冠舜，過往曾執導多部獨立短片，今次執導首部劇情作品《武替道》，以兩人多年來親身體會的武打經歷，絕對恰如其分。電影中更重現80年代香港動作電影黃金盛世的戲味，特別是常見的打鬥埸面取景地點包括：尖東海旁天橋、尖東一帶商業中心扶手電梯等，令大家緬懷昔日的標誌性港產片拍攝場景。

伍允龍與劉俊謙，《城寨》後於銀幕前再聚。（《武替道》劇照）

兩位梁導演不忘初心的說︰「香港動作電影最風光的時代，正是香港的黃金時代。《武替道》透過過氣武打明星森人生的高底起伏，反映出香港動作電影的高峰低潮。森重出江湖將武師的專業精神傳承給年青人，寄望他能繼承前人拍好香港電影，這正正也是我們的願景。如今香港動作片以至整個電影業都面臨困境，但仍有一班年輕電影工作者奮鬥拼搏，希望重振香港電影昔日光輝時代。」

蔡思韵都有參與一角。（《武替道》劇照）

董瑋在戲中道出武師不少辛酸。（《武替道》劇照）

7、80 年代沒有先進的電腦特效下，不論電影背後的武替、幕前的動作演員，很多高難度的動作背後，其實有賴一班不怕危險為電影賣命的武替演員，諷刺的是最後也只能用紙盒保命。眼前一堆不起眼的紙盒，正好道出一代接一代武師經歷的辛酸經歴，和對這份工作的熱誠和精神，香港曾經有過很多揚威海外的動作電影，這些作品更影響深遠，啟發了無數日後動作電影，這班默默付出的武師（動作替身）值得大家敬重。

香港曾經有過很多揚威海外的動作電影，啟發了無數日後動作電影，這班默默付出的武師（動作替身）值得大家敬重。（《武替道》劇照）

而預告片中，這邊廂董瑋快而狠的將簡單一個「打」字說出，極具氣勢，那邊廂看似武師的劉俊謙卻從樓梯狼狽的滑下，畫面說故事，7、80 年代香港電影便是以動作見稱，打出天下來。正如董瑋所說：「以前啲港產片，邊個唔係搏盡？無論幾大風大浪，團火唔可以熄！」這正正是兩位導演拍攝這部片的原意。