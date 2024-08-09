無路可走輪盤賭｜李光洙撇甩搞笑　被生擒割耳隔住螢幕都感到痛

Disney+ 全新原創驚慄懸疑動作韓劇《無路可走：輪盤賭》現正熱播，韓台雙「光」組合— 「亞洲王子」李光洙及「台灣老公」許光漢更吸引到網民不絕討論！在剛播出的首兩集，李光洙扮演的粗獷屠夫打頭陣登場，以血肉模糊的追打揭開一場牽涉人命的神秘賭局！下文將與大家回顧首兩集李光洙的戲份及精彩劇情。

（《無路可走：輪盤賭》海報）

李光洙在劇中飾演殺人輪盤遊戲中，其中一位目標屠宰業者「尹暢才」，單是一隻耳朵已經值10億韓圜。（《無路可走：輪盤賭》劇照）

劇中李光洙飾演殺人輪盤遊戲中的目標屠宰業者「尹暢才」，只要割下他的耳朵即可獲得10億韓圜。受鉅額誘惑的友人即想出賣他：「只是一隻耳朵又不會死」，並持刀追斬匿藏在冷凍庫的尹暢才。期間追捕者被推到冷凍庫牆上，面被緊貼在冰上無法脫開，但為了「天價的耳朵」，他立即強行與冰牆分離繼續緊追目標，零刪減﹑無掩飾呈現出面皮被扯甩的一刻，隔住螢幕都feel到痛！

李光洙被「生擒」以大型切肉機器割下一邊耳朵，血腥畫面極度震撼！（《無路可走：輪盤賭》影片截圖）

血花四濺的一幕，令人看得心寒。（《無路可走：輪盤賭》影片截圖）

經過一輪緊湊的追逐戰，尹暢才始終不敵對方，被「生擒」以大型切肉機器割下一邊耳朵，血腥畫面極度震撼！血花四濺的一幕必定可滿足一眾喜歡動作﹑暴力主題的觀眾。

尹暢才耳朵被割後，10億鉅款果然神秘出現，卻被有財困的刑警白仲植(趙震雄 飾)偷走；與此同時，神秘人公佈下一個輪盤上的目標人物及報酬，以200億懸賞誘使民眾殺死準備出獄的殺人犯。各個角色為了這個輪盤遊戲而著魔，同時因為各自的私心和利益，陷入人性和道德的矛盾之中。究竟神秘人有何目的？光洙飾演的屠夫為何會被選中成為輪盤上的「幸運兒」？ 大家絕對要留意劇情發展，找出最後的嬴家！

大難不死，只好盡力保命。（《無路可走：輪盤賭》劇照）

現在知名度甚高的李光洙，其實演員之路並不順遂。身高192cm的光洙在大學時曾被指「身高太高，作為演員很難會成功」，休學服兵役後，光洙接拍廣告正式出道，並參演了國民處境喜劇《穿透屋頂的High Kick！》開始為人認識。但令他真正走紅是在2010年加入知名長壽韓綜《Running Man》成為固定成員，充滿喜感的他憑「背叛」形象深入民心，紅遍亞洲，更被稱為「亞洲王子」！

李光洙於《Running Man》主持多年，數年前退出兼專注在演戲發展。（YouTube截圖）

李光洙雖憑綜藝節目大受歡迎，但他仍沒忘記想成為演員的初心，在劇集《沒關係，是愛情啊》、《心靈的聲音》中的角色都令人留下深刻印象，更曾為首次擔演男主角的電影《突然變異》犧牲色相，飾演幾乎沒露過臉的「魚男」。2021年，光洙因健康問題退出《Running Man》後，繼續努力為演員夢打拼，在領銜出演的懸疑喜劇《殺人者的購物目錄》中，把與生俱來的喜劇天份和精湛演技發揮得恰到好處，網民更笑指他是被自身喜感「耽誤」的出色演員！

時隔兩年，李光洙回歸小銀幕，以黝黑粗獷的「屠夫」造型作為第一號重要角色登場。李光洙一面血跡及傷痕在絕處死命掙扎，凶神惡煞的眼神爆滿血絲，徹底顛覆以往的搞笑形象，不少網民表示未能即時認出被追殺的人就是韓國搞笑擔當李光洙，為劇集開首帶來超大驚喜及刺激感！