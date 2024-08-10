生萬物︱楊冪新劇煞科風向逆轉　演苦情村姑演技大爆發有望翻身

內地「八五花」頂流女演員楊冪，主演新劇《生萬物》日前正式煞科，劇集劇情講述楊冪飾演的千金小姐寧綉綉，因為經歷家道中落、繼而被綁架再被一位農民拯救，而下嫁農村成為村姑，在變故落難後在農村裡爭扎求存的生活。《生萬物》早前開鏡時，曾因為楊冪的白晳肌膚與飽滿福相生圖流出，一度惹來網民抨擊，然而隨劇集煞科、更多劇情資訊與劇照畫面公開後，風向竟180度大轉彎！

楊冪今年上半年的收視票房成績奇差，多部電影劇集接連翻車。（視覺中國）

楊冪主演的《生萬物》日前煞科，楊冪於劇集中飾演一位村姑。（微博圖片）

楊冪主演的《生萬物》由小說改編，劇情背景定於民國時期，故事橫跨超過20年，更以農村小人物彰顯情懷及大時代的變革。楊冪在接拍《生萬物》前，上半年收視與票房接連「翻車」，抗戰諜戰劇集《哈爾濱一九四四》收視低迷；電影《沒有一頓火鍋解決不了的事》上映後火速撤檔；奇幻電視劇《狐妖小紅娘月紅篇》亦再面對收視慘淡的情況，失去多年流量女神的地位。

楊冪主演的奇幻劇集《狐妖小紅娘月紅篇》收視低迷。（《狐妖小紅娘月紅篇》劇集劇照）

然而一向擅長主演古裝女神、現代豪門千金等角色的楊冪，接拍「大女主」題材以外的農村劇集，煞科後便被網民認為將成為生涯轉捩點。有網民形容楊冪由城市「下凡」至農村，回歸質樸自然的劇情類型，不僅將考驗並體現演技實力，從已公開的畫面已看得出苦情淒楚的角色感染力十足，相比過往依仗偶像顏值演繹的角色，楊冪可謂演技大爆發，在低潮中谷底反彈！

楊冪於《生萬物》裡飾演一位苦情村姑，不能再靠天人顏值支撐，非常考驗實力！（《生萬物》預告截圖）

楊冪於《生萬物》裡飾演一位苦情村姑，角色設定與過去差異甚大！（《生萬物》預告截圖）

楊冪於《生萬物》裡再無華麗場景與精美服飾的襯托。（《生萬物》預告截圖）

在近年「大女主」及城市題材充斥的電視框中，更有評論指楊冪的《生萬物》將會開創新一波潮流，作品亦會成為指標性的先河。而楊冪經過《生萬物》的洗禮，亦將天人一樣的顏值與草根樸實的演技結合，成為多變全面的實力派演員，事業亦會因此再創高峰！

《生萬物》或會成為楊冪生涯的轉捩點。（微博圖片）