巴黎奧運跳水項目,昨日(9/8)舉行女子3米板跳水決賽,結果由國家隊代表陳藝文及昌雅妮分別奪得金、銅牌,澳洲選手姬妮就獲得銀牌。而在頒獎時刻,大家在熒光幕上竟然見到另一熟悉的面孔,當上今次的頒獎嘉賓,她就是首位華裔奧斯卡影后楊紫瓊(Michelle)。

女子3米板跳水決賽昨日舉行,國家隊代表陳藝文及昌雅妮分別奪得金、銅牌,澳洲選手姬妮就獲得銀牌。(影片截圖)

楊紫瓊一出現,很快就被觀眾認出。(網上圖片)

62歲馬來西亞華裔女星楊紫瓊,於2023年憑《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All at Once),獲第95屆奧斯卡金像獎最佳女主角,成為首位華裔奧斯卡影后。同年10月,她獲邀出任國際奧林匹克委員會委員,而昨日就以委員身份頒獎。楊紫瓊架起粗框眼鏡,紮起馬尾,以一身藍色西裝,配上白色厚底運動鞋亮相。

楊紫瓊以奧委會會員身份頒獎。(影片截圖)

因失誤跌落銅牌的昌雅妮,曾在場內落淚。(影片截圖)

昌雅妮在楊紫瓊手上奪牌時,終破涕為笑。(影片截圖)

頒發予金牌陳藝文時,也輕搭其肩膊。(TVB截圖)

楊紫瓊是負責頒發跳水女子3米彈板獎牌,出實前,陳藝文及昌雅妮被譽為夢之隊,原有機囊括金銀牌,可惜因昌雅妮首跳失誤,經力爭後終穫一面銅牌。而有網民就見到昌雅妮在楊紫瓊手上奪牌時,終破涕為笑。頒獎後,楊紫瓊站在一邊大力鼓掌,並向現場觀眾派心心,沿途更不時跟影迷合照,表現相當親民。

事後,楊紫瓊向在場觀眾派心心。(TVB截圖)