異形圖鑑｜12種進化形態　寄生狗體超敏捷　全白新異形攻擊力倍增

殿堂級經典《異形》電影系列，下星期（15/8）便迎來全新一集《異形：羅穆盧斯》（ALIEN︰ROMULUS）。在長達45年的異形發展史上，當中出現過不同狀態的異形，有最血腥殘暴，有攻擊能力超強，亦有敏捷度極高的，雖然一般統稱為異形（Alien），但其實個別都有專屬名字，現在就同大家介紹當中的12種形態。

今集時間線將定於第一及二集中間。（《異形：羅穆盧斯》海報）

Ovomorph（異形蛋）

高約70cm到100cm外層為堅硬的淺啡色物質，由異形皇后產下的卵，內部藏有異形幼年「抱面體」，當感應到周遭有熱度與震動時，卵體頂端就會打開讓「抱面體」彈出進行襲擊。

在第二集打到去異形后的繁殖基地，非常震撼。（《異形》電影截圖）

呢隻名副其實的「彩蛋」，次次都有驚喜。（《異形》電影截圖）

Facehugger（抱面體）

外型像一隻擁有四對肢節和長尾蠍子，嘴巴部分設計得像女性陰唇，充滿性暗示。體型十分細小而輕，移動速度極快，可以輕易追上人類。牠們融合了甲殼類動物、蜘蛛類動物和蛇形動物的特徵，帶有致命的酸性血液，以四對肢節和長尾令人窒息的抓地力，迅速吸住可以被寄生的生物身體上，同時吐出麻醉物讓寄生體沉睡，並用自己的生殖器把異形胚胎植入寄生體的體內，會持續向寄生體提供適當的氧氣和正常生存的基本條件，直至胚胎成長到一定程度，之後抱面體就會乾掉死去。

嘴巴部分設計得像女性陰唇，但同時又用自己的生殖器伸入別人體內繁殖，咁到底有冇「Y」染色體，參加奧運你報男定女？（《異形》電影截圖）

Chestburster（破胸體）

這是仍未發育完全的異形生存體，十分脆弱只有前顎骨比較堅硬的部分可以作攻擊之用，走動像蛇一般爬行。能在宿主體內破胸而出，而從宿主身體脫離時，牠的高度還不到61厘米，但是牠們會極速成長，在幾個小時內便會成長到比成年人還要更巨大的大小。

唔係講笑，真係「爆肚」。（《異形》電影截圖）

細個睇到呢幕，嚇到叫出嚟。（《異形》電影截圖）

Xenomorph（異形）

由《異形》第一集最早登場兼系列中最常見的異形，是成年異形Xenomorph，是已故藝術家 H. R. 吉格 H. R. Giger 前衛又神祕的的經典詭異設計，獨特的超現實主義異形外觀，結合了男性陽具形態的性徵及人體元素，除獲奧斯卡最佳視覺效果奬，也成為影史上最經典恐怖角色之一。異形的身體熱量能調節到接近身邊環境氣溫，避免被人類發現，特殊血液具有極強的腐蝕性，能以驚人速度融化幾乎任何血液觸碰到的物質。

獨特的外觀，結合了男性陽具形態的性徵及人體元素，唔怪得咁多集都追住薛歌妮韋花（Sigourney Weaver）攻擊。（《異形》電影截圖）

Drone（工蜂異形）

高約8尺、體重約300至400磅，是年輕期的Xenomorph，異形成長的第四階段，也是族群中最低階層，擔任異形巢穴中的工人，負責建造巢穴設施與搬運異形卵等雜物，但亦是優秀的殺手。牠們在人類體內孵化而得到人類基因，能用雙腳直立行走，懂得利用伏擊戰術暗殺敵人，並擁有自我犧牲而為群體利益着想的思想、團體合作精神的邏輯思維。估計智商在人類之上，能噴出強酸攻擊敵人，生存目的是戰鬥與繁殖。

第一集係主角，玩足全集，去到第二集已經係被車過就了結生命。（《異形》電影截圖）

Alien Queen（異形皇后）

異形族群的領導者，有強大的學習能力，可以同時指揮命令其他異形各種不同的工作。為擴張異形的勢力，增加族群數目，「異形皇后」無時無刻都在自己的巢穴產卵，在逼不得已的情況下，更能卸下巨大的產卵管投身戰鬥狀態。擁有龐大的體型及力量、堅硬的外骨骼與鋒利的利爪。

生蛋一幕真係睇到頭都痕。（《異形》電影截圖）

Runner（信使異形）

在狗寄生體破體而出，用四肢來跑動的異形，力量較小但比「人形異形」更為敏捷、快速，也可以在天花板或牆壁之間自由移動。主要工作是巡邏與戰鬥時的游擊角色，利用噴出的強酸血液，擊退敵人。

好有創意，但唔算受歡迎。（《異形》電影截圖）

Newborn（新生異形）

新生異形由異形皇后胎生，擁有人類的雙眼、鼻、子宮以及人類基因。牠們可以直接用子宮，在體內繁殖下一代異形。力量強大，曾一下擊殺異形皇后。

太似人，反而冇驚喜。（《異形》電影截圖）

有啲似當年《變形人魔》，人蠅合體。（《異形》電影截圖）

Hammerpede（鐵鎚蟲）

出現於《普羅米修斯》的長形爬蟲類生身，30-40吋長，皮膚透明，體型十分細小擁有全身肌肉，可以靈活地鑽進別人衣服裡及輕鬆勒住別人脖子窒息而死。具有強酸性血液，能夠在幾秒鐘內快速地再生被切斷的部位。

設計同樣雌雄同體。（《異形》電影截圖）

Trilobite（三葉蟲）

外形與章魚類似，成長速度極快，擁有抱面體攻擊能力，直接壓在工程師身上植入胚胎，揭開誕生異形的起源。

呢隻已經唔似元祖異形。（《異形》電影截圖）

Deacon（執事異形）

從人類女性子宮誕生的「章魚胚胎」在工程師體內迅速繁殖的異形，跟Xenomorph 異形相似，被形容為初代異形。

個頭較元祖尖，似個逗號。（《異形》電影截圖）

Neomorph（新異形）

在《異形：聖約》出現的異形物種，蒼白的顏色和灰色皮膚，外觀略帶點透明。牠有尖銳的尾部，頭部擁有一副鋒利的骨質尖刺，可以幫助牠們從背脊骨穿出。而下巴在關閉時口部幾乎是看不見的。