我談的那場戀愛｜鄧麗欣奉命要令MC耳仔紅　張天賦︰我捉實咗欄杆

電影《我談的那場談愛》，今日（11/8）進行宣傳活動，主演的吳君如、MC張天賦及鄧麗欣（Stephy）都有出席。三位講到拍攝時的趣聞，MC張天賦就自爆有一幕，被Stephy搞到好尷尬，耳仔都紅晒。

鄧麗欣（Stephy）、吳君如與MC張天賦出席活動，宣傳電影《我談的那場談愛》。（許育民 攝）

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電影《我談的那場談愛》是講一場網戀騙案，所以就算MC張天賦與君如多對手戲，但都只限電話溝通，甚少面對面。相反，Stephy在戲中網騙集團的主謀之一，要為旗下新入行的MC出計謀，有不少交流。

幾位在台上跟粉絲玩遊戲，贏取戲飛。（許育民 攝）

MC張天賦提到有一幕，講Stephy幫自己打呔，由於二人距離相當近，非常親密，令MC都感到尷尬。「我有一隻手捉實欄杆，大家可以留意下我啲手指都非常有戲。而且我一尷尬耳仔就會紅，化妝師要幫我加粉遮一遮。」

現場有大量「賦二代」到場支持。（許育民 攝）

原來這幕正是導演的意思。Stephy︰「我接到個Order就係要搞到MC耳仔紅，證明好成功。」雖然MC顯得非常緊張，但原來Stpehy都表示有點怕醜︰「其實我未試過幫人打呔，而且要調轉打，需要去練習下，當時我都有點緊張。」被問到有否找男友做練習，Stephy細想後表示拍攝時，並未跟男友一起。

MC坦言最初一起到日本工作，擔心對住前輩會講錯嘢，君如就表示︰「我同年輕人溝通得好好。」（許育民 攝）

電影有到日本北海道取景，戲中亦只有君如與MC同行，二人亦因而混熟。君如︰「第一日到步已經去食飯，又摸下酒杯底，之後在電車的戲都要一齊拍。起初的確未算太熟，後來好一點。」MC就坦言最初擔心對住前輩會講錯嘢，君如就覺得對方並冇失言︰「我同年輕人溝通得好好。」