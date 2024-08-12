愛情城事︱李心潔鄭中基群星參演　鄭秀文爆被劉冠廷眼神演技嚇親

電影《愛情城事》正式宣布9月12日於香港上映。電影由曾寶儀監製領軍，召集華語影史超夢幻陣容，10大跨國新銳導演－包括李心潔、《關於我和鬼變成家人的那件事》導演程偉豪、《孤味》導演許承傑及《填詞L》導演黃綺琳等分別執導。至於演員陣容同樣華麗，包括李心潔、鄧麗欣、鄭秀文、劉冠廷、張震、鄭中基、林嘉欣及阮經天等15位金像金馬級巨星，共同將這部台北最動人情書獻給觀眾。

曾寶儀監製作品《愛情城事》，召集金像金馬級巨星演員陣容，包括李心潔、鄧麗欣、鄭秀文、劉冠廷、張震、鄭中基、林嘉欣及阮經天等！（《愛情城事》電影劇照）

電影先後獲選為台北金馬影展閉幕電影、烏甸尼遠東電影電影節，更成為即將於香港舉行的夏日國際電影節閉幕電影，兩場門票極速售罄。

完成香港演唱會不久的Sammi鄭秀文亦多次於社交平台出post大呼期待電影上映，日前更率先大賣關子，表示「一個有趣且意想不到的愛情故事，帶點浪漫，帶點奇情」，Sammi更表示跟劉冠廷和歌手黃宣於電影上合作「感覺真好」！

主演《愛情城事》的鄭秀文提到新作是：「一個有趣且意想不到的愛情故事，帶點浪漫，帶點奇情」！（《愛情城事》電影劇照）

Sammi參與演出的故事帶來一段恍如現代《白蛇傳》的奇幻婚姻，由曾執導《孤味》的導演許承傑，將自己和太太新婚同居時所遇到的難題發想為故事，由首度合作的Sammi及劉冠廷配搭演出，金馬雙料影后陳淑芳及歌手黃宣亦有參演同一故事。對於首次合作就有深情互動，Sammi和劉冠廷二人互笠高帽，Sammi透露她在欣賞《陽光普照》時被劉冠廷兇惡的眼神嚇到不寒而慄，而第一次到台灣拍戲的Sammi很興奮可以跟他合作：「坦白說很興奮！」謙虛表示自己是抱著學習的心情而來。

鄭秀文透露她在欣賞《陽光普照》時被劉冠廷兇惡的眼神嚇到不寒而慄！（《愛情城事》電影劇照）

劉冠廷聽了Sammi的讚賞直說「不敢當」，透露Sammi一抵台灣就定妝定到半夜，隔天一早又參與圍讀，看見Sammi剛拿到手的劇本，短短幾頁卻全寫滿密密麻麻的筆記，讓他對Sammi的專業態度敬佩不已，深感巨星的光芒四射來自於她的努力。

金馬雙料影后陳淑芳亦與鄭秀文合作演出同一個故事。（《愛情城事》電影劇照）

另一個短篇故事由《填詞L》導演黃綺琳執導，將自身經歷帶入電影，講述香港女孩陪台灣男友父親去打疫苗的生疏互動，並邀得合作過《金都》的鄧麗欣以及曾參演《關於我和鬼變成家人的那件事》的「台灣國民阿爸」蔡振南來詮釋故事。鄧麗欣表示，自己去過台灣很多次，卻是第一次在台灣拍戲，很捨不得只拍短短三天：「這裡便當太好吃！」

鄧麗欣第一次在台灣拍戲，很捨不得只拍短短三天，高呼：「這裡便當太好吃！」（《愛情城事》電影劇照）

聽不懂台語的鄧麗欣回憶，一開始擔心和蔡振南接觸不多會有些尷尬，結果讀劇本時兩人反而很聊得來，未開拍前就有一種莫名的默契存在，就如同劇情中女孩和男友父親的互動般有正面的改變。而鄧麗欣與蔡振南對戲充滿火花，就連喜劇節奏都意外合拍，兩人表現也讓導演黃綺琳和監製曾寶儀都滿意地會心一笑：「沒想到這個組合，互動竟會這麼有趣可愛！」

聽不懂台語的鄧麗欣回憶，一開始擔心和蔡振南接觸不多會有些尷尬，結果讀劇本時兩人反而很聊得來，未開拍前就有一種莫名的默契存在！（《愛情城事》電影劇照）

《愛情城事》故事大綱

華語影史超夢幻陣容，10大跨國新銳導演，由李心潔、鄧麗欣、鄭秀文、劉冠廷、張震、鄭中基、林嘉欣及阮經天等15位金像金馬級巨星領軍，聯同新生代演員婁峻碩、方郁婷、朱軒洋及9m88，集結幾代演員獻給台北最動人的情書。十段不同類型的「愛」與「情」：香港商人在彩票店偶遇靈魂伴侶；外賣仔和檳榔西施的音樂奇緣；現代《白蛇傳》的奇幻婚姻；香港女孩與台灣男友父親的港產片情結……不同文化背景的人在台北相遇相知，心動與荒謬，矛盾與遺憾，讓大家一起為愛共鳴，找到自己愛的模樣。

阮經天與林嘉欣亦合作主演《愛情城事》。（《愛情城事》電影劇照）

鄭中基亦受邀參與主演。（《愛情城事》電影劇照）

鄭中基與張震之間的戲份似乎相當曖昧！（《愛情城事》電影劇照）

鄭中基與張震之間的戲份似乎相當曖昧！（《愛情城事》電影劇照）