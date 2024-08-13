《不丹沒有槍》影評｜靚仔和尚揸槍其實唔簡單　近期最好睇文青戲

相信港人較少留意不丹電影，不過今次新片《不丹沒有槍》上映後，幾近每場優先場都爆滿，周六場目測有一半是後生仔。此不得不歸功於油麻地電影中心在Threads發文，通知電影中心外牆將重新髹油，「Fake」大家投票揀紅黃藍三色，帖文剛出便嚇窒一班影迷。雖然只是一個玩笑，但原來紅黃藍，戲中意義遠非如此簡單。

《不丹沒有槍》優先場近日在香港上映。（電影海報）

劇透注意！

《不丹沒有槍》（The Monk and the Gun）海報中，喇嘛站在花海中，手持槍枝仰望天空，和平與暴力的結合，既恰到好處又挑起人好奇心。《不丹沒有槍》講述前不丹國王吉格梅十多年前首度推行民主選舉，模擬政黨「藍」代表自由平等，「紅」代表工業發展；「黃」代表環境保護。當時剛引進電視的「最幸福國家」人民，哪裡見過選舉？電影便在選舉事務人員前往鄉村宣傳模擬大選，一片紛紛擾擾中展開。另一條主線則講述，一位不丹導遊帶美國人購買槍枝，過程波折不斷，最後竟落入年輕喇嘛手中。

老喇嘛要求徒弟搵把槍返嚟。（預告片段）

全是文戲笑點不斷 絕無悶場

導演以喜劇方式描繪不丹剛推行民主化的過程，毫不沉悶，每次都命中觀眾笑點，整場戲都笑聲不斷。當選舉人員要求村民提供生日日期登記投票，無一人記得自己生日，更有直率的村民抱怨：「我點會記住啲咁無用嘅嘢。」一臉純樸又無辜的表情令人既好氣又好笑。而美國人聽到不丹政府要「教投票」，他瞪大眼問導遊：「投票都要教？」又正好與上面橋段構成鮮明對比，非常有趣。另一段戲中，在師父要求下取得槍枝的喇嘛，要求美國人用兩枝《007》中的AK47，換取他手上的槍，美國人聽後眼都凸，又問：「一個和尚要AK47做乜？」攞到後美國人覺得好荒謬，繼續吐嘈：「呢兩枝槍夠佢掃平成座山。」超級好笑。

美國人向不丹老人買槍，純樸的老人竟拒絕收多佢錢。（預告片段）

美國人出現就好多笑位。（預告片段）

究竟幸福是甚麼？

導演以幽默方式帶出不丹人與「現代文明」的衝突，同時也令人深思。戲中選舉人員要求村民扮成兩黨，向對方激動痛罵，「唔係叫你哋相親相愛！」選舉人員以為要痛罵對方才是政治，連衰嘢都學埋。但真的值得用慈悲和睦換取所謂「現代化」？善良的老婦質問選舉主任：「你點解要教我哋嗌交？我哋都係有禮貌嘅人。」爸爸政治立場與村民不同，女兒在學校受欺負，年輕母親心疼，又投訴選舉搞到家嘈屋閉，選舉主任只道忍一忍，有民主之後就會有幸福，媽媽不解問：「但我哋而家已經好幸福。」國王希望透過民主賦予人民自主權，以追求更大的幸福，但附帶的代價是，人民因政見不同變得好鬥爭拗，失去往日的謙遜和平，與佛教思想背道而馳，矛盾又該如何消弭？

戲中好多靚景，非常養眼。（預告片段）

眼睛想旅行。（預告片段）

紛亂世代堅持做對的事

戲中選舉主任極力遊說投票，惹來村民反感，惟選舉結果竟驚現9成半村民投黃色，只因黃色是國王的顏色，反觀選舉主任又何嘗不是忠誠地執行任務，盡力達成國王的心願？也正因如此，兩派的衝突才令人更心痛。故事最後高潮，因緣俱足，主線合二為一，所有人匯聚一堂，老喇嘛將象徵致命武力的槍枝深埋在佛塔下，祈願宗教能幫助不丹度過動盪時刻，種下最美好的昐望，笑中帶淚，溫暖又動人。也許電影能為「現代社會」帶來啟示，追求幸福快樂是人的天性，可是我們往往會鬥過你死我活力爭上遊，扭曲了自己後，我們是否又忘記了甚麼？又拋下了甚麼？是否值得犧牲人性美好品質？或許我們不知道在紛亂世道如何自處，但正如老喇嘛所言，即使不諳世道，人有旦夕禍福，我們只能堅持做對的事。

年輕喇嘛攞槍周圍行，其實唔簡單。（預告片段）

值得一提的，翻查網上資料，原來老喇嘛在戲外是如假包換的真喇嘛，真身是當地「烏拉寺」住持格桑丘傑（Kelsang Choejey）！他堅持不收取片酬，後來導演捐款修建佛塔完成老喇嘛心願，成就一樁美事。（預告片段）

《不丹沒有槍》獲選今年奧斯卡最佳國際電影15強，導演巴禾才寧多治（Pawo Choyning Dorji）前作《不丹是教室》亦曾入選奧斯卡，才華橫溢，絕對值得更多關注，連不丹王后吉增佩瑪（Jetsun Pema）睇完新戲後都好感動。順帶一提，片尾曲好正，聽完好舒服，上YouTube搵「Ama Lay Jowi Chumo」有得聽。