湯告魯斯45歲前妻頹Look現身星味盡失　頭髮蓬亂打結貌似流浪漢

荷里活頂流動作巨星湯告魯斯（Tom Cruise）曾歷三段婚姻，與第三任妻子姬蒂賀姆絲（Katie Holmes）於2006年結婚，育有一位女兒Suri Cruise，可惜二人最後於2012年離婚。同為演員的姬蒂賀姆絲，曾主演基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）執導的《蝙蝠俠：俠影之謎》（Batman Begins），飾演蝙蝠俠鍾情的女主角Rachel。

湯告魯斯曾歷三段婚姻，第三任妻子為演員姬蒂賀姆絲。（Getty Images）

姬蒂賀姆絲曾主演基斯杜化路蘭執導的《蝙蝠俠：俠影之謎》女主角Rachel，卻於第二集被易角。（《蝙蝠俠：俠影之謎》電影劇照）

近年較少參演荷里活電影的姬蒂賀姆絲，轉型為成為監製，日前被拍攝到外貌急速衰老走樣，在紐約街頭外出期間被捕獲，雖然瘦削身型仍與年輕時相若，然而面部不僅明顯出現皺紋，太陽眼鏡下的兩頰亦有下墜趨勢，而且長髮蓬亂打結，隨意垂於兩肩之上，憔悴程度猶似流浪漢、盡失昔日星味，幾乎難以認出曾為荷里活一線女主角。

姬蒂賀姆絲曾經為荷里活一線女主角，然而日前現身紐約街頭時，頹唐外型卻似流浪漢。（視覺中國）

近年退居幕後的姬蒂賀姆絲，身型與年輕時一樣瘦削，打扮則日漸隨性。（視覺中國）

相比之下，現年62歲的前夫湯告魯斯狀態極佳，產量亦不下於全盛時期。日前在2024巴黎奧運閉幕禮上，湯告魯斯更驚喜擔任表演嘉賓，在經典名作《職業特工隊》（Mission：Impossible）音樂下空降會場，代表下屆奧運東道主洛杉磯交接五環旗，外貌身型與身手依然，戲裡戲外均看不出已邁進花甲之年！

湯告魯斯在2024巴黎奧運閉幕式上，以《職業特工隊》的經典垂釣式空降入場，代表下屆東道主洛杉磯交接奧運五環旗。（湯告魯斯IG圖片）

湯告魯斯從巴黎奧運閉幕會場頂端空降入會場中央！（視覺中國）

湯告魯斯代表下屆奧運東道主洛杉磯交接奧運五環旗。（視覺中國）

湯告魯斯接過奧運旗後，插在電單車上飛馳離開會場！（視覺中國）

姬蒂賀姆絲或許外貌不復當紅時期，然而美貌基因卻成功由女兒Suri Cruise承繼。年初剛滿18歲的Suri Cruise曾多次被外界大讚遺傳父母絕強基因，猶如餅印一樣神複製，年紀輕輕已十足母親當年美貌。即將升讀卡內基美隆大學主修時裝相關學科的Suri，早於踏入成年前已傳出多番消息，指她計劃跟隨父母的步閥進軍娛樂圈，相信將成為新一代完美顏值的星二代！

年初剛滿18歲的Suri將會進入大學修讀時裝相關的科系。（視覺中國）

Suri Cruise繼承父母絕強基因，天生一副明星相。（視覺中國）

湯告魯斯與姬蒂賀姆絲的女兒Suri。（視覺中國）