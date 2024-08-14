湯告魯斯45歲前妻頹Look現身星味盡失 頭髮蓬亂打結貌似流浪漢
撰文：莫匡堯
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荷里活頂流動作巨星湯告魯斯（Tom Cruise）曾歷三段婚姻，與第三任妻子姬蒂賀姆絲（Katie Holmes）於2006年結婚，育有一位女兒Suri Cruise，可惜二人最後於2012年離婚。同為演員的姬蒂賀姆絲，曾主演基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）執導的《蝙蝠俠：俠影之謎》（Batman Begins），飾演蝙蝠俠鍾情的女主角Rachel。
近年較少參演荷里活電影的姬蒂賀姆絲，轉型為成為監製，日前被拍攝到外貌急速衰老走樣，在紐約街頭外出期間被捕獲，雖然瘦削身型仍與年輕時相若，然而面部不僅明顯出現皺紋，太陽眼鏡下的兩頰亦有下墜趨勢，而且長髮蓬亂打結，隨意垂於兩肩之上，憔悴程度猶似流浪漢、盡失昔日星味，幾乎難以認出曾為荷里活一線女主角。
相比之下，現年62歲的前夫湯告魯斯狀態極佳，產量亦不下於全盛時期。日前在2024巴黎奧運閉幕禮上，湯告魯斯更驚喜擔任表演嘉賓，在經典名作《職業特工隊》（Mission：Impossible）音樂下空降會場，代表下屆奧運東道主洛杉磯交接五環旗，外貌身型與身手依然，戲裡戲外均看不出已邁進花甲之年！
姬蒂賀姆絲或許外貌不復當紅時期，然而美貌基因卻成功由女兒Suri Cruise承繼。年初剛滿18歲的Suri Cruise曾多次被外界大讚遺傳父母絕強基因，猶如餅印一樣神複製，年紀輕輕已十足母親當年美貌。即將升讀卡內基美隆大學主修時裝相關學科的Suri，早於踏入成年前已傳出多番消息，指她計劃跟隨父母的步閥進軍娛樂圈，相信將成為新一代完美顏值的星二代！