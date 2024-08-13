異形羅穆盧斯︱首映異形低胸裙搶盡焦點　跨時空撞款兩大金像影后

荷里活經典科幻驚慄系列《異形》（Alien）今年推出第七部續作《異形：羅穆盧斯》（Alien：Romulus），由開創系列的大師級導演列尼史葛（Ridley Scott）出任監製，《鬼玩人》（Evil Dead）導演費德亞發拉斯（Fede Alvarez）執導，將於本周四（15日）在香港上映。《異形：羅穆盧斯》於美國時間昨日（12日）舉行首映禮，列尼史葛攜同一眾演員亮相，其中最為搶鏡竟然並非主演，而是一位將異形「著上身」的嘉賓！

《異形：羅穆盧斯》監製列尼史葛（右三）攜同導演及一眾主演亮相首映禮。（視覺中國）

《異形：羅穆盧斯》首映禮的焦點，竟然並非一眾主演！（視覺中國）

在《異形：羅穆盧斯》首映禮上，一位名為Angelica Torres的嘉賓將異形經典的Facehugger（抱面體）狀態的道具，作為裝飾配戴於露肩低胸長裙上，因此成為全場焦點。她更將妝容打扮成「萬聖節式受傷」，配合心口的異形簡直絕配！

異形竟然可以成為造型裝飾？（《異形：聖約》電影劇照）

嘉賓Angelica Torres出席《異形：羅穆盧斯》首映禮時，憑一身異形打扮搶盡焦點！（視覺中國）

熟悉香港電影的觀眾，或許會覺得這一身異形打扮有點眼熟！（視覺中國）

而Angelica Torres創意的異形打扮，將甲魚混合龍蝦型的異形掛在心口，不難令熟悉香港電影的觀眾聯想到金像獎影后葉德嫻於《與龍共舞》裡的龍蝦裝扮！而今年另一位金像獎影后劉嘉玲，出席頒獎禮代丈夫梁朝偉領獎時，亦以「黃金龍蝦」戰衣亮相，三位跨時空地域的「撞款」打扮相當有趣！

金像影后葉德嫻曾於《與龍共舞》以一身「龍蝦裝」示人，成為銀幕經典。（《與龍共舞》電影劇照）